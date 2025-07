Industries au Maghreb : un nouveau complexe voit le jour

Photo DR

L’Algérie poursuit son effort de dynamisation du tissu industriel national avec l’ouverture d’un nouveau pôle d’activités à Maghnia, dans la wilaya de Tlemcen. La zone industrielle d’Ouled Bendamou, inaugurée ce mardi 29 juillet, marque une nouvelle étape dans la stratégie de relance économique du pays.

D’après les informations rapportées par le média algerie-eco, cette infrastructure s’étend sur plus de 100 hectares et dispose de 78 lots. 74 sont destinés à des projets d’investissement, tandis que quatre accueilleront des installations d’accompagnement. Entièrement raccordée aux différents réseaux, la zone offre un cadre propice pour accueillir des industries diverses.

Ce projet reflète une volonté de décentraliser l’activité industrielle, en valorisant le potentiel des régions hors des grands centres urbains. Maghnia, située à la frontière ouest du pays, pourrait ainsi devenir un nouveau point d’ancrage pour les investisseurs cherchant à bénéficier d’un accès stratégique aux marchés locaux et régionaux.

Le lancement de cette zone s’inscrit dans un mouvement plus large d’extension des capacités industrielles nationales. L’Algérie cherche à renforcer sa base productive, réduire sa dépendance aux importations et encourager la création d’emplois à travers l’implantation de nouvelles entreprises. Le gouvernement multiplie ainsi les initiatives pour faciliter l’installation d’investisseurs et garantir un environnement de travail mieux structuré.

Au-delà des chiffres et des annonces, l’enjeu est de taille : transformer progressivement l’économie du pays pour qu’elle repose davantage sur une production locale forte. Cela implique des infrastructures adaptées, mais aussi un suivi rigoureux de la mise en œuvre des projets, la disponibilité des services publics de base, et un accompagnement administratif efficace.