Internet au Maghreb : Nokia va relier plusieurs pays à l’Europe

Le renforcement des connexions Internet entre l’Afrique du Nord et l’Europe franchit une nouvelle étape ce 28 juillet avec le lancement du projet Medusa, un réseau sous-marin ambitieux destiné à améliorer la connectivité transméditerranéenne. L’entreprise Nokia a été désignée pour fournir les technologies essentielles à cette infrastructure, qui s’annonce comme l’une des plus vastes jamais posées dans la région.

Le câble de 8 700 kilomètres, reliera des points stratégiques en Europe comme – la Grèce, la France, le Portugal ou encore l’Italie – à plusieurs pays du Maghreb, dont le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, mais aussi à l’Égypte, avec des arrivées prévues notamment à Tétouan et Nador. D’après les informations rapportées par LeDesk, le projet est porté par AFR-IX Telecom, une entreprise spécialisée dans les solutions de connectivité en Afrique et en Méditerranée.

Une architecture à haute capacité pour répondre aux enjeux de demain

Ce câble ne constitue pas seulement une liaison physique ; il représente une brique essentielle dans l’infrastructure numérique future de la région. Équipé de technologies optiques avancées fournies par Nokia, le système offrira des débits élevés, une faible latence et une fiabilité adaptée aux usages critiques, en particulier pour les secteurs des données, du cloud et des services numériques.

Le coût global du projet s’élève à 342 millions d’euros, dont une partie provient de financements publics européens, signalant l’intérêt stratégique de cette interconnexion pour l’Union européenne. Cette dynamique reflète un objectif plus large de renforcement des liens économiques, technologiques et institutionnels entre les deux continents.

Réduction des disparités numériques et levier de croissance

Le déploiement de Medusa marque une rupture pour le Maghreb, souvent confronté à des limitations d’accès à une connectivité stable et performante. Le nouveau système permettra de mieux absorber la croissance de la demande en bande passante, d’accompagner les réformes de digitalisation et de soutenir les acteurs économiques locaux, notamment dans les secteurs de l’innovation et des télécommunications.

Miguel Angel Acero, directeur technique du projet, affirme que cette infrastructure crée les conditions d’un écosystème numérique plus équilibré et ouvert, facilitant une meilleure coopération régionale. Les pays connectés pourraient ainsi bénéficier d’un environnement plus favorable au développement de hubs technologiques et de services dématérialisés.

Une réponse technique aux défis de l’Internet transméditerranéen

Au moment où la quasi-totalité du trafic Internet mondial repose sur des câbles sous-marins, la mise en œuvre du système Medusa intervient à un moment critique. L’augmentation des usages numériques dans les deux régions rend indispensable l’élargissement des infrastructures de transport de données, tant pour la résilience que pour la compétitivité des économies locales.

Le partenariat avec Nokia constitue une étape clé vers une meilleure intégration des réseaux nord-africains au sein des flux de données européens, en consolidant la souveraineté numérique régionale. Un enjeu de taille pour les années à venir.