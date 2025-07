La Russie et la Corée du nord resserrent encore plus leurs liens

Photo Pixabay

Le renforcement des liens bilatéraux entre la Russie et la Corée du Nord franchit une nouvelle étape avec l’instauration de liaisons aériennes régulières entre leurs capitales respectives. À compter du 29 juillet, des vols directs seront assurés une fois par mois entre Moscou et Pyongyang, marquant une reprise symbolique du trafic aérien entre les deux pays.

Un vol inaugural opéré par une compagnie russe privée

Le premier décollage est prévu à 16h00 GMT depuis l’aéroport Cheremetievo de Moscou, avec un atterrissage attendu à 09h05 heure locale à Pyongyang, après un trajet de huit heures et cinq minutes. Ce vol inaugural sera effectué par un Boeing 777-200ER de la compagnie Nordwind Airlines, un opérateur russe privé. Ces vols devraient avoir lieu chaque mois, selon les précisions apportées par le ministère russe des Transports.

Cette liaison régulière vient s’ajouter aux canaux diplomatiques et économiques de plus en plus actifs entre les deux pays, qui multiplient les signaux de rapprochement depuis plusieurs mois. Il s’agit également d’un développement logistique important pour la Corée du Nord, dont les connexions aériennes internationales restent limitées depuis la pandémie.

Un rapprochement qui s’inscrit dans une dynamique stratégique plus large

Le rétablissement de cette route aérienne s’inscrit dans une dynamique de coopération renforcée entre Moscou et Pyongyang, alors que les deux capitales intensifient leurs échanges à plusieurs niveaux. Depuis 2023, les rencontres officielles entre représentants des deux États se sont multipliées, reflétant une volonté commune de consolider leurs liens sur fond de bouleversements géopolitiques internationaux.

Ce retour du trafic aérien régulier constitue ainsi un indicateur tangible de la normalisation progressive des échanges, dans un contexte où la Russie fait l’objet de sanctions occidentales et cherche à diversifier ses partenariats.

La reprise de ces vols pourrait aussi faciliter les déplacements des délégations, les échanges techniques ou logistiques, et, potentiellement, les livraisons commerciales, même si leur nature reste encore encadrée par les restrictions internationales en vigueur.

Ce développement intervient alors que d’autres pays de la région, à l’image de la Chine, surveillent attentivement l’évolution des relations russo-coréennes, dans une zone où les équilibres stratégiques restent sensibles.