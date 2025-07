Architecture : un pays arabe veut battre le record de l’humanité dans ce domaine

JEC Tower de Jeddah (Amel Pain/EPA-EFE/Shutterstock)

Dans le paysage urbain en pleine transformation de l’Arabie saoudite, un chantier monumental s’élève discrètement aux abords de la mer Rouge. Il s’agit de la JEC Tower, une tour qui, une fois achevée, dominera l’ensemble des gratte-ciel mondiaux en franchissant pour la première fois la barre symbolique du kilomètre de hauteur soit 1000 mètres. Situé à Jeddah, ce projet incarne l’ambition du royaume de devenir une référence mondiale en matière d’architecture extrême et d’ingénierie verticale d’ici 2028.

Une cité verticale en construction

À terme, l’édifice de 157 étages accueillera une véritable micro-ville à plusieurs centaines de mètres du sol : résidences de luxe, hôtel de renommée mondiale, boutiques et espaces de ventes…Le dernier étage, prévu comme un point de vue exceptionnel, offrira un panorama rare sur la ville et les rives du littoral saoudien.

Pensée pour un usage mixte, cette tour se veut à la fois symbole national et levier d’attractivité économique. Elle participe à une dynamique d’urbanisme audacieux portée par les autorités saoudiennes, déterminées à diversifier les piliers de l’économie du pays.

Relever les défis du ciel et du désert

Derrière ce projet, le cabinet Adrian Smith + Gordon Gill, reconnu pour ses conceptions extrêmes, a dû résoudre une série de contraintes liées au climat local : rafales puissantes, températures extrêmes et exposition constante au soleil. La structure repose ainsi sur une ingénierie sur mesure, capable d’assurer la stabilité et l’efficacité énergétique du bâtiment sur le long terme.

L’édifice comprendra 59 ascenseurs performants, destinés à assurer des déplacements verticaux efficaces dans ce vaste espace.

L’approvisionnement en eau, indispensable au fonctionnement de la tour, mobilise des technologies en cours d’expérimentation : des systèmes de remontée hydraulique verticale sont testés pour assurer une distribution jusqu’à des hauteurs inédites. Cette avancée est essentielle pour garantir le confort et la sécurité des futurs occupants.

Une nouvelle vitrine régionale de l’innovation

Dans le sillage de Dubaï ou Abou Dabi, Jeddah cherche à se positionner comme un pôle d’innovation urbaine. Cette construction gigantesque n’est pas seulement un record en devenir : elle incarne un repositionnement stratégique du royaume sur la scène internationale. En multipliant les projets d’envergure, l’Arabie saoudite entend redéfinir son image, attirer investisseurs et visiteurs, et inscrire durablement ses villes dans les circuits globaux de la technologie et de l’architecture.

Alors que les fondations sont désormais bien ancrées, la montée en hauteur se poursuit. Et si tout se déroule comme prévu, ce monument pourrait devenir, dans les années à venir, le nouveau visage vertical du Golfe, un jalon spectaculaire dans l’histoire de la construction contemporaine.