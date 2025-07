Le CPJ dénonce l’extradition du journaliste béninois Comlan Hugues Sossoukpè et exige sa libération

Photo : DR

Après la fédération internationale des journalistes (FIJ), c’est le tour du comité de protections des journalistes de prendre la parole dans le dossier Comlan Hugues Sossoukpè. Dans un communiqué rendu public le 17 juillet, le Comité pour la Protection des Journalistes (CPJ) a fermement appelé les autorités béninoises à libérer immédiatement Comlan Hugues Sossoukpè, directeur de publication du journal en ligne béninois Olofofo, suite à son arrestation en Côte d’Ivoire le 10 juillet et son extradition subséquente vers le Bénin, malgré son statut de réfugié au Togo.

« Le transfert forcé du journaliste Comlan Hugues Sossoukpè par la Côte d’Ivoire vers le Bénin, malgré son statut de réfugié au Togo, envoie un message inquiétant aux journalistes de toute la région », a déclaré Moussa Ngom, représentant du CPJ pour l’Afrique francophone. Il a ajouté que Sossoukpè « doit être libéré immédiatement et sans condition », et que de « telles tactiques agressives et transnationales illustrent une collaboration transfrontalière visant à museler le journalisme critique. »

Le 14 juillet 2025, un juge de la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET) du Bénin a confirmé la détention de Sossoukpè dans la ville de Ouidah, en attendant une enquête judiciaire. Le journaliste est confronté à des accusations graves, notamment « incitation à la rébellion, incitation à la haine et à la violence, harcèlement par communication électronique et apologie du terrorisme », selon une copie de la décision consultée par le CPJ.

Sossoukpè se trouvait en Côte d’Ivoire pour couvrir une conférence gouvernementale lorsqu’il a été arrêté. Il vivait au Togo depuis 2019, où il avait obtenu le statut de réfugié. Selon son avocat, Maximin Pognon, qui s’est entretenu avec le CPJ, Sossoukpè a raconté que quatre personnes se présentant comme des agents des forces de l’ordre ivoiriennes et une cinquième comme un « colonel de la gendarmerie » lui avaient demandé de répondre à une convocation. Cependant, Sossoukpè a reconnu deux d’entre eux comme des policiers béninois.

Malgré sa demande d’être présenté devant un juge – ce qui lui avait été promis –, Sossoukpè aurait vu son téléphone et son ordinateur saisis rapporte la CPJ sur son site. Après avoir été brièvement emmené dans un quartier général des forces de l’ordre ivoiriennes, il a été escorté à bord d’un avion à destination du Bénin, précise la même source qui ajoute que « deux personnes proches de l’affaire, qui ont requis l’anonymat pour des raisons de confidentialité, ont déclaré que dans les jours précédant son arrestation, Sossoukpè avait alerté ses amis qu’il y avait des plans d’enlèvement contre lui. Les appels et messages WhatsApp du CPJ à Andy Kouassi, directeur des relations publiques du ministère ivoirien de la Communication, et à Wilfried Léandre Houngbédji, porte-parole du gouvernement béninois, ainsi que le courrier électronique du CPJ à la gendarmerie ivoirienne, sont restés sans réponse« .