L’Europe n’existera plus si…. : l’avertissement de Trump

En séjour de plusieurs jours en Écosse, Donald Trump alterne détente et préparation de rencontres politiques. Le président américain a déjà annoncé plusieurs rendez-vous avec des responsables européens, mais n’a pas attendu ces échanges pour livrer, en ligne, un avertissement appuyé sur la gestion de l’immigration en Europe.

Une pause écossaise à portée politique

Arrivé vendredi sur le sol écossais, Donald Trump s’est accordé une pause de quatre jours dans ses complexes hôteliers. Selon son propre calendrier publié sur Truth Social, plusieurs échanges sont prévus avec la cheffe de la Commission européenne, le Premier ministre britannique et son homologue écossais.

Mais au-delà des dossiers économiques comme les taxes commerciales, c’est la question migratoire qui a dominé ses propos. Dans un ton sans détour, il a exhorté les capitales européennes à resserrer leurs frontières, affirmant que l’identité même du continent était en jeu. Donald Trump a averti les dirigeants européens qu’« ils feraient bien de réagir », faute de quoi, selon lui, « l’Europe pourrait ne plus exister ».

Un plaidoyer pour des frontières hermétiques

Critiquant la gestion actuelle de la migration sur le Vieux Continent, Trump a évoqué les choix opérés aux États-Unis. Il a déclaré avoir récemment renforcé les contrôles d’entrée et procédé à des expulsions ciblées, accusant l’administration de Joe Biden d’avoir laissé se détériorer la situation antérieurement. Pour Trump, l’Europe ferait mieux d’adopter la même stratégie de fermeture stricte afin d’éviter une crise de grande ampleur.

Cette prise de position intervient alors que plusieurs pays européens examinent des réformes visant à réorganiser leur approche migratoire. Des mesures sont envisagées pour concilier protection des frontières et respect des obligations internationales. L’appel de Trump vient donc percuter des discussions internes souvent polarisées.

Un message transatlantique à portée stratégique

En s’attaquant frontalement à la politique migratoire européenne, il fait d’une pierre deux coups : il défend son bilan tout en exportant ses positions en matière de sécurité.

Sur le Vieux Continent, ses propos divisent. S’ils trouvent un écho chez certains partis favorables à une approche plus restrictive, ils suscitent aussi l’inquiétude chez ceux qui redoutent une remise en cause des droits fondamentaux des personnes migrantes. Le débat reste d’autant plus vif qu’il s’articule désormais aussi sur la scène internationale, alimenté par les interventions d’acteurs extérieurs comme Trump.