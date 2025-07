Maghreb : 49.000 hectares pour des projets de développement

Rabat. Photo: DR

Le Maroc poursuit ses efforts pour donner un nouvel élan à sa politique de développement durable. Dans cette dynamique, les autorités s’apprêtent à mettre à disposition près de 49.000 hectares issus du domaine privé de l’État afin de soutenir des projets jugés prioritaires pour le pays.

Au total, 242 initiatives ont été identifiées pour bénéficier de ces terrains. Ces projets couvrent plusieurs secteurs, notamment l’agriculture, les énergies renouvelables, l’industrie et les services. Selon plusieurs sources proches du dossier, cette démarche pourrait générer environ 37.700 emplois directs et indirects dans les prochaines années.

Publicité

En choisissant de valoriser ces superficies publiques, le gouvernement cherche à renforcer l’attractivité territoriale et à encourager une meilleure utilisation des ressources foncières. L’objectif est de favoriser des projets durables, respectueux de l’environnement, tout en créant de la valeur ajoutée au niveau local.

Cette stratégie vient compléter d’autres programmes nationaux orientés vers la croissance verte et la réduction des disparités régionales. Pour les autorités marocaines, la mobilisation de ces hectares s’inscrit dans une approche globale visant à soutenir la compétitivité et l’emploi. En misant sur l’activation de ces projets structurants, le Maroc confirme son ambition de conjuguer développement économique et responsabilité environnementale.