Maghreb : 60000 téléviseurs bientôt exportés vers cette destination

Photo d'illustration (Unsplash)

L’économie algérienne continue de montrer sa capacité à attirer les partenariats industriels et à se positionner sur de nouveaux marchés régionaux. Cette semaine, le groupe Condor, acteur majeur dans la production d’équipements électroniques et électroménagers, a annoncé le lancement d’une opération d’exportation de grande ampleur vers l’Égypte.

Au total, plus de 60 000 téléviseurs fabriqués en Algérie sous la marque chinoise Hisense prendront la direction du marché égyptien. Cette expédition est le fruit d’un accord signé en novembre 2022 entre Hisense et Condor Electronics, qui avait obtenu le statut de producteur et distributeur officiel de la marque en Algérie.

Publicité

Les responsables de Condor ont expliqué que cette étape marquait une évolution importante : « Nous allions autrefois importer des téléviseurs de l’étranger, aujourd’hui nous passons à l’exportation vers un pays réputé pour son dynamisme commercial ». a déclaré lors d’un entretien médiatique le directeur général adjoint de Condor.

Le marché égyptien, caractérisé par une demande forte en appareils de qualité à prix compétitifs, représente une opportunité stratégique pour le groupe algérien. En s’appuyant sur le savoir-faire local et sur l’image de fiabilité associée à la marque Hisense, Condor compte renforcer sa présence régionale et diversifier ses revenus.

Cette opération vient illustrer la volonté de l’Algérie de consolider sa base industrielle, de réduire sa dépendance aux importations et de développer des filières exportatrices dans des segments à forte valeur ajoutée. Plusieurs observateurs estiment qu’en multipliant ce type de projets, le pays peut améliorer sa balance commerciale et faire progresser sa réputation comme centre de production compétitif en Afrique du Nord.