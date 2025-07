Maghreb : des milliards investis dans l’extension d’une unité agroalimentaire

Photo DR

L’Algérie confirme ses ambitions industrielles à travers le développement de filières de transformation locale. La société LaBelle, connue pour ses activités dans l’agroalimentaire, incarne cet élan. Son site de transformation de fruits et légumes affiche des performances qui le placent parmi les plus importants du pays.

Chaque jour, l’usine traite en moyenne 3 300 tonnes de tomates fraîches. Elle transforme aussi 480 tonnes de fruits et autant de légumes, destinés au marché intérieur et à l’exportation. Ces volumes traduisent un savoir-faire industriel qui contribue à valoriser la production agricole nationale.

Publicité

Pour accompagner cette dynamique, LaBelle a lancé un programme d’extension de grande envergure. L’investissement, estimé à 15,2 milliards de dinars, permettra de doubler les capacités de production. Le projet prévoit la mise en place de nouvelles lignes de transformation, le renforcement des systèmes de stockage et l’intégration d’équipements modernes.

Au-delà de l’augmentation de la production, cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large visant à réduire les importations de produits transformés. Elle contribue aussi à créer des emplois directs et indirects dans la région. L’exemple de LaBelle illustre les potentialités industrielles dont dispose l’Algérie. En misant sur la transformation agroalimentaire, le pays entend stimuler la compétitivité de son économie et mieux valoriser ses ressources agricoles. Ce projet témoigne également de la volonté des entreprises locales d’investir dans des infrastructures plus performantes et d’explorer de nouveaux débouchés, en Afrique et au-delà.