Maghreb : la récolte céréalière explose dans ce pays

Photo de Collab Media (Unsplash)

En Tunisie, la campagne agricole de 2025 a dû faire face à des conditions météorologiques extrêmes, notamment des vagues de chaleur sans précédent. Les agriculteurs ont surmonté ces défis avec succès, réalisant des récoltes abondantes qui illustrent leur résilience et leur expertise.

Cette réussite est d’autant plus notable qu’elle intervient dans un contexte où la gestion de l’eau est devenue essentielle, les températures élevées augmentant les besoins en irrigation et révélant les limites des infrastructures existantes. Mais, malgré ces difficultés, les efforts des agriculteurs ont été récompensés.

Publicité

Une collecte record et ses enjeux

Plus de 10,8 millions de quintaux de céréales ont été récoltés à travers le pays, en date du 13 juillet. Un chiffre supérieur à la moyenne des cinq dernières années. La majorité de ces récoltes est destinée à la consommation alimentaire, tandis qu’une partie est réservée aux semences de qualité, essentielles pour les futures récoltes.

La répartition des récoltes montre la diversité des céréales produites, avec une prédominance du blé dur, suivi de l’orge, du blé tendre et du triticale. Sur le plan géographique, certaines régions se distinguent particulièrement.

Le gouvernorat de Béja est celui ou les récoltes ont été les plus bonnes. Mais ceux de Bizerte, Siliana, Le Kef et Jendouba s’en sont aussi particulièrement bien sorties, participant ainsi au dynamisme exceptionnel, d’une saison qui, d’ores et déjà, restera comme l’une des plus prolifiques.

Perspectives pour une agriculture durable

Mais les défis restent nombreux. Comme expliqué en amont, la question des systèmes d’irrigation se pose. Aujourd’hui obsolètes, ces derniers auront du mal à répondre aux besoins croissants, surtout dans un contexte de réchauffement climatique. Il faudra donc de sérieux investissements pour anticiper, optimiser et pérenniser ces systèmes hydriques, pour une agriculture solide sur le long, voire le très long terme.