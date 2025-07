Maghreb : le Real Madrid s’engage dans un projet

Photo de SeppH de Pixabay

Le Real Madrid renforce ses liens avec le Maroc à travers un nouveau projet à vocation éducative. La célèbre fondation du club espagnol lancera un programme de formation inédit destiné aux jeunes passionnés de football. Cette initiative, baptisée Educational Football Program, a été développée en partenariat avec Play Makers, une entreprise spécialisée dans la formation sportive de haut niveau.

Ce projet va s’implanter au sein de la Rabat American School, où quelque 250 enfants, garçons et filles, auront l’opportunité de participer à des sessions de football pensées pour allier apprentissage sportif et valeurs pédagogiques. L’objectif affiché est clair : former la jeunesse par le sport, tout en développant des compétences sociales, l’esprit d’équipe et la discipline.

Publicité

Le programme s’appuie sur l’expertise de la Fondation Real Madrid, déjà engagée depuis plusieurs années dans des projets similaires dans plusieurs pays. Pour cette édition marocaine, un soin particulier sera accordé à la qualité de l’encadrement et à l’approche inclusive. Les organisateurs espèrent toucher une diversité de profils et encourager l’égalité des chances par le sport.

Le choix du Maroc n’est pas anodin. Le pays affiche un engouement croissant pour le ballon rond, soutenu par des politiques publiques favorables au développement du sport chez les jeunes. En s’implantant à Rabat, le Real Madrid entend donc s’ancrer durablement dans une région où le football est bien plus qu’un jeu.

Ce projet illustre aussi la stratégie d’ouverture du club madrilène, qui cherche à faire rayonner son modèle éducatif au-delà des terrains européens. Pour les enfants marocains concernés, c’est une porte qui s’ouvre vers un encadrement de qualité, une formation valorisante, et peut-être, pour les plus talentueux, de belles perspectives dans le monde du sport.