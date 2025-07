Maghreb : Netflix annonce un nouveau projet

Photo Unsplash

Le géant américain Netflix élargit ses productions en adaptant le film à succès Extraction en série. Pour cette nouvelle aventure, le Maroc a été retenu parmi les principaux lieux de tournage, confirmant encore une fois l’attrait croissant du pays auprès des grandes sociétés de production.

La première saison sera tournée à partir de décembre 2025 et devrait se prolonger jusqu’au milieu de 2026. Des équipes internationales investiront plusieurs sites marocains pour capter des scènes d’action et des décors urbains qui renforceront le caractère spectaculaire de la série.

Un choix stratégique pour Netflix

Ce n’est pas la première fois que Netflix opte pour le Maroc. Le pays est apprécié pour la diversité de ses paysages, sa stabilité et ses infrastructures adaptées aux productions audiovisuelles de grande envergure. Après avoir posé ses caméras en Inde, en Thaïlande, en Australie ou encore en République tchèque, la plateforme veut tirer parti du potentiel logistique et artistique du territoire marocain.

L’adaptation en série d’Extraction s’inscrit dans la stratégie de Netflix de capitaliser sur ses succès cinématographiques. Le film original avait rencontré un large public grâce à son univers musclé et ses séquences rythmées. La série devrait prolonger cet engouement avec de nouveaux épisodes et un scénario enrichi.

Un impact attendu sur le secteur local

La production promet de dynamiser le tissu économique local, notamment à travers l’emploi de techniciens, de figurants et de prestataires marocains. Les retombées indirectes profiteront également au tourisme et aux services. Ce tournage confirme la position du Maroc comme terre d’accueil privilégiée pour les grandes productions internationales, renforçant sa réputation de hub cinématographique en Afrique et au-delà.