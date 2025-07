Maghreb: un géant chinois veut transformer le secteur ferroviaire d’un pays

Photo de Linus Mimietz sur Unsplash

Le secteur ferroviaire algérien prend une nouvelle dimension avec l’implication du groupe chinois CRCC (China Railway Construction Corporation), qui a affirmé son rôle majeur dans les projets d’infrastructure en Algérie. Ces engagements s’inscrivent dans une dynamique de transformation, à l’image des nouvelles infrastructures ferroviaires destinées à relier les zones minières du pays aux principaux centres industriels.

Une coopération stratégique avec des projets phares

L’un des projets les plus marquants de cette collaboration est la ligne ferroviaire de 950 km reliant le gisement de Gara Djebilet à Béchar via Tindouf. Cette ligne, qui acheminera le minerai de fer, représente une avancée majeure pour l’Algérie. Elle favorisera non seulement l’industrialisation des régions éloignées mais aussi les échanges commerciaux avec les hubs industriels et portuaires du pays. Dans ce cadre, CRCC, en partenariat avec Cosider, s’engage à construire un tronçon de 575 km, dont les travaux ont démarré à la fin de l’année 2023. Ce projet, à la fois complexe et ambitieux, vise à désenclaver des zones stratégiques tout en stimulant la croissance économique.

Publicité

Des initiatives industrielles pour garantir la pérennité des projets

Afin d’assurer la réussite de ces projets ferroviaires, CRCC a pris une initiative originale en implantant une usine de fabrication de traverses ferroviaires à Hassi-Khebi, en plein cœur du Sahara. Ce site de production, d’une superficie de 91.000 m², est une première pour un groupe chinois en Algérie. L’usine, équipée de deux lignes de production automatisées, est capable de produire 3000 traverses par jour. Ce dispositif industriel soutient directement les besoins en infrastructure tout en contribuant à la création d’emplois locaux et au transfert de technologies dans la région. Ce projet est un modèle d’intégration locale, combinant expertise technique et développement industriel pour répondre aux exigences des grands travaux ferroviaires.

Une vision à long terme pour le secteur ferroviaire

L’engagement de CRCC ne se limite pas à la construction physique de lignes ferroviaires. L’entreprise chinoise met également un accent particulier sur la numérisation et la modernisation des systèmes ferroviaires. L’une des priorités est le développement de systèmes ferroviaires intelligents, qui permettront d’optimiser les performances du réseau à travers la gestion numérique des infrastructures. En parallèle, des programmes de formation spécialisée et de renforcement des capacités de maintenance seront lancés pour garantir la durabilité des infrastructures ferroviaires. Ces initiatives visent à soutenir l’Algérie dans son ambition de moderniser son réseau de transport tout en préparant les générations futures à gérer un secteur de plus en plus technologique.