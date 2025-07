Maghreb: un groupe hôtelier espagnol étend sa présence dans un pays

Photo d'illustration (Unsplash)

Ces dernières années, le Maroc est devenu un terrain de conquête pour les grands groupes hôteliers internationaux. Des investisseurs venus d’Europe, d’Amérique ou du Moyen-Orient multiplient les implantations, séduits par la stabilité du royaume, l’essor de son tourisme urbain, la qualité de ses infrastructures et le dynamisme de ses grandes villes. Les métropoles comme Marrakech, Casablanca, Tanger ou encore Agadir attirent autant les touristes que les hommes d’affaires. Ce phénomène de ruée vers l’hospitalité marocaine, comparable à une nouvelle « ruée vers l’or hôtelier », s’accompagne d’une montée en gamme des établissements, avec une attention particulière portée à l’expérience client, à l’esthétique et à l’intégration urbaine.

Dans ce contexte d’intensification des investissements étrangers dans l’hôtellerie, le groupe espagnol Soho Boutique Hotels, déjà bien implanté en Espagne, accélère sa stratégie de déploiement au Maroc, un marché qu’il considère comme à fort potentiel et aligné avec sa vision du luxe accessible.

Casablanca, un choix stratégique

Après avoir testé le marché marocain à Tétouan en 2024, le groupe Soho Boutique fait le pari de Casablanca, capitale économique et centre névralgique du monde des affaires au Maghreb. L’hôtel qu’il s’apprête à exploiter se situe dans l’Anafee Tower, un immeuble haut de gamme appartenant à la famille Kabbaj, connue pour ses activités dans l’immobilier, le textile et l’industrie. Avec cette implantation dans le quartier financier de la ville, la chaîne espagnole vise une clientèle professionnelle, cosmopolite et exigeante, en quête d’élégance et de confort dans un cadre urbain.

Le futur établissement comprendra 74 unités d’hébergement, mêlant studios, appartements et résidences, afin d’offrir une formule flexible adaptée aux séjours courts comme longs. Le design, le positionnement central et l’atmosphère annoncée comme « chaleureuse et raffinée » traduisent l’ambition de faire de cette adresse une référence pour les voyageurs en quête d’alternative aux grands groupes internationaux déjà présents.

Une expansion calibrée dans des villes ciblées

Plutôt que de se disperser, Soho Boutique semble opter pour un déploiement sélectif dans les villes marocaines où la demande hôtelière de qualité est soutenue mais encore insuffisamment couverte. Le groupe prévoit ainsi d’ouvrir un troisième établissement à Tanger d’ici fin 2026, consolidant un triangle stratégique Nord (Tétouan – Tanger) – Centre (Casablanca), capable de capter différentes typologies de clientèles : touristes culturels, professionnels en déplacement, visiteurs d’affaires et expatriés.

Avec plus de 70 hôtels déjà en activité, principalement en Espagne, Soho Boutique confirme à travers cette stratégie marocaine sa volonté de se positionner dans des villes à forte personnalité, capables d’offrir une expérience distinctive. À terme, l’enseigne vise également des implantations en Italie et au Portugal, en privilégiant des destinations qu’elle considère comme riches en culture et propices à une hospitalité sur mesure.