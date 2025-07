Mark Zuckerberg propose 200 millions à un ingénieur, voici ce qu’il a décidé

Photo David Paul Morris / Bloomberg via Getty Images file

Depuis plusieurs années, la Silicon Valley et ses équivalents internationaux ne se contentent plus de se faire concurrence à coup d’innovations ou de produits. Ce sont désormais les talents – les ingénieurs, chercheurs et développeurs les plus pointus – qui sont devenus la ressource stratégique la plus disputée entre les géants de la technologie. Comme dans un mercato sportif où les vedettes changent de camp contre des sommes vertigineuses, des figures-clés de l’intelligence artificielle, du cloud ou de la cybersécurité sont courtisées avec des offres salariales extravagantes. Google, Apple, Microsoft, Amazon ou Meta sont engagés dans une lutte souterraine où le moindre transfert peut modifier l’équilibre de la puissance technologique.

Au milieu de cette bataille féroce, Mark Zuckerberg a franchi un nouveau cap. Le patron de Meta vient de déployer un argument financier massif pour attirer un pion majeur d’Apple Intelligence dans ses rangs. Une opération qui dit autant de l’ambition de Meta que du poids stratégique des cerveaux de l’IA.

Ruoming Pang, l’homme que Zuckerberg voulait absolument

Pour convaincre Ruoming Pang de quitter Apple, où il supervisait l’équipe responsable des « Foundation Models », Meta a mis sur la table une offre qui ferait tourner bien des têtes : plus de 200 millions de dollars selon Bloomberg. Ce montant, qui dépasse largement les standards même dans un secteur habitué aux bonus mirobolants, se compose d’une rémunération de base, un bonus à l’embauche, et principalement des actions Meta – un pari sur la croissance future du groupe et sur l’importance de l’unité qu’il doit rejoindre.

L’ingénieur n’était pas un simple cadre chez Apple. Il dirigeait un pan névralgique du développement en intelligence artificielle, en lien avec les nouveaux outils d’assistance embarqués dans les produits de la marque. C’est donc une pièce maîtresse de la stratégie d’Apple qui se retrouve aujourd’hui attirée vers Meta Superintelligence Labs, la nouvelle division créée par Zuckerberg pour prendre position dans la prochaine grande bataille de l’IA générative.

Et la réponse de Pang a été sans équivoque. Il quitte ainsi Cupertino pour rejoindre Menlo Park, dans ce qui s’apparente à un transfert stratégique aux conséquences profondes. De manière inattendue, Apple n’a pas entrepris de contre-offre afin de garder cet expert. Ce silence peut être interprété de plusieurs façons – lassitude face aux pratiques agressives de Meta, volonté de ne pas créer de précédent, ou simple reconnaissance que le combat était perdu d’avance.

Meta accélère, Apple encaisse : des enjeux qui dépassent un simple départ

Ce transfert spectaculaire intervient à un moment crucial où les grands groupes de la tech redéfinissent leur avenir autour de l’intelligence artificielle. L’arrivée de Pang chez Meta pourrait fortement influencer l’orientation technologique de l’entreprise, notamment sur les questions de modèles fondamentaux et d’assistants intelligents embarqués.

En misant autant sur un individu, Meta montre clairement que sa stratégie repose désormais sur l’excellence humaine autant que sur les infrastructures techniques. Le message est limpide : les meilleurs talents sont considérés comme les catalyseurs de ruptures majeures dans l’industrie. L’ingénierie devient le cœur du pouvoir.

À l’inverse, Apple, en laissant filer l’un de ses cerveaux les plus en vue sans riposter, semble adopter une posture différente – peut-être plus institutionnelle, peut-être plus résignée. Mais ce départ ne sera pas sans conséquence dans les coulisses, tant l’intelligence artificielle est devenue le champ d’affrontement principal des géants numériques.