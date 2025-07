Meta visée par une enquête en Italie sur l’intégration de son IA dans WhatsApp

Photo : DR

Les autorités italiennes examinent de près les pratiques de Meta à la suite de l’intégration de son intelligence artificielle dans WhatsApp, l’une des applications de messagerie les plus utilisées dans le pays. Cette décision, mise en œuvre en mars 2025, soulève des interrogations quant au respect des règles européennes en matière de concurrence et à l’impact sur le libre choix des utilisateurs.

L’IA intégrée de manière automatique

Depuis le début de l’année, les utilisateurs de WhatsApp en Italie ont vu apparaître un assistant IA directement accessible depuis l’application, sans avoir eu à l’activer eux-mêmes. Cette fonctionnalité, développée par Meta, accompagne les utilisateurs dans la recherche d’informations, la rédaction de messages ou l’assistance technique.

Selon l’autorité italienne de la concurrence, cette intégration pourrait limiter l’accès à des solutions alternatives, en poussant progressivement les utilisateurs à s’appuyer sur les réponses fournies par cet assistant, perçues comme toujours plus pertinentes. L’inquiétude porte notamment sur le fait que cette familiarisation croissante pourrait rendre les utilisateurs dépendants à long terme d’un seul système.

Une position dominante sous surveillance

Meta détient une part majeure du marché des communications en ligne grâce à ses plateformes comme WhatsApp, Messenger ou Instagram. Dans ce contexte, l’ajout d’un service d’intelligence artificielle directement intégré peut être interprété comme une tentative de renforcement de sa position, au détriment d’autres développeurs d’assistants IA ou de solutions concurrentes.

L’enquête ouverte par les autorités italiennes vise à déterminer si cette pratique enfreint les principes du droit européen de la concurrence, en particulier ceux visant à éviter l’abus de position dominante sur un marché donné. À l’échelle de l’Union européenne, des outils comme le Digital Markets Act cherchent justement à encadrer ce type de situations.

Une vigilance croissante sur les technologies émergentes

Au-delà de cette affaire, la question de l’intégration massive de l’IA dans les services numériques soulève des enjeux plus larges. Les régulateurs européens s’interrogent de plus en plus sur la manière dont ces technologies influencent le comportement des utilisateurs et redéfinissent les équilibres du marché numérique.

Dans un contexte où l’intelligence artificielle devient un outil central des plateformes, les conditions de son déploiement, sa transparence et son interopérabilité deviennent des sujets clés. L’investigation italienne pourrait ainsi contribuer à définir de nouveaux standards pour l’usage de l’IA dans les applications du quotidien.