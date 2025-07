Mois de la mode 2025 au Bénin : Immersion entre héritage textile et innovation créative

Photo : Dr

Du 23 au 26 juillet 2025, se déroulera la septième édition du Mois de la mode, un rendez-vous stratégique pour la filière mode au Bénin. Placé sous le thème « Racines & Futur », l’événement, porté par le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts et orchestré par l’Agence de développement des arts et de la culture (Adac), dévoile une programmation riche et structurée autour des enjeux de transformation, de visibilité, d’innovation et de durabilité dans l’univers de la mode locale.

Dès le 23 juillet, les activités démarrent par une immersion dans les infrastructures textiles de la Gdiz, suivie d’une série de panels et keynotes au Sofitel, axés sur la structuration de la filière mode au Bénin. Les jours suivants, une série de discussions thématiques abordera des sujets tels que l’identité stylistique béninoise, les modèles économiques, la narration de marque, la production locale et les défis de la jeunesse créative. En marge des réflexions, les visiteurs pourront découvrir l’exposition “Trames & Talents”, qui met en lumière la richesse textile du pays.

L’édition prévoit également une masterclass à Ouidah, autour du thème « Développer une marque de mode responsable au Bénin », axée sur les enjeux de durabilité, d’éthique et d’innovation. Cette édition qui entend conjuguer patrimoine textile et avenir de la création sera clôturée en beauté avec le défilé Nuit de la Mode, prévu le 26 juillet au Jardin du Dôme du Sofitel. Ce moment de célébration offrira une vitrine d’exception au génie créatif béninois, tout en incarnant le thème central de l’édition.

Parmi les invités de marque attendus pour cette édition, figurent Samir Sabé, jeune créateur et influenceur d’origine béninoise, dont l’engagement pour la représentation noire dans la mode et le parcours remarqué sur la scène parisienne offriront un regard inspirant et interculturel sur l’écosystème local. À ses côtés, Olouwa G, styliste-modéliste de renom au Bénin et ambassadeur officiel du Mois de la mode 2025, jouera un rôle central dans l’affirmation d’une esthétique contemporaine profondément ancrée dans les traditions béninoises.

Le Mois de la mode s’inscrit dans une dynamique de professionnalisation, de promotion des talents locaux et de structuration du secteur, conformément aux orientations de la politique culturelle nationale. L’accès aux différentes activités est réservé aux professionnels, sur invitation ou inscription préalable via les plateformes officielles de l’Adac.

En consolidant son positionnement comme levier de développement des industries culturelles et créatives, cette septième édition entend affirmer le Bénin comme un pôle de créativité de référence en Afrique.