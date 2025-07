Nocturnes de pétanque à Cotonou : La CASB lance l’appel panafricain

Photo: DR

Cotonou accueillera, les 2 et 3 août 2025, deux soirées inédites de compétition de pétanque sur l’esplanade de l’Amazone. Un événement majeur salué par la Confédération africaine des sports boules (CASB), dont le président, Idrissou Ibrahima, a livré ce samedi 12 juillet une déclaration forte à la presse.

A Cotonou, l’Honorable El-Hadj Idrissou Ibrahima a pris la parole pour annoncer, avec fierté et solennité, l’organisation de deux nocturnes exceptionnelles de pétanque en marge des festivités du 65e anniversaire de l’indépendance du Bénin. L’événement, placé sous le haut parrainage du chef de l’État béninois, Patrice Talon, se veut un moment historique pour la discipline et une vitrine de son rayonnement africain.

« Ces nocturnes s’inscrivent dans une démarche volontariste de valorisation des sports boules au niveau national, zonal, continental et mondial », a martelé Idrissou Ibrahima.

Le président de la CASB n’a pas tari d’éloges sur l’engagement du Bénin, saluant « l’honneur fait aux boulistes béninois » par le chef de l’État. Il a appelé les médias à s’approprier l’événement et à en assurer une couverture soutenue, avant, pendant et après. « Votre engagement médiatique peut transformer cette initiative béninoise en un modèle pour tout le continent africain », a-t-il souligné à l’endroit des professionnels de la presse.

Une mobilisation nationale pour la pétanque

L’événement prendra la forme d’un championnat interdépartemental, réunissant des joueurs de tous âges – juniors, seniors, et équipes mixtes – venus des quatre coins du pays. Selon le Dr Émile Mensah, chargé de mission à la CASB, ce tournoi inédit ambitionne d’être « une pierre angulaire » pour la reconnaissance de la pétanque comme discipline structurante du vivre-ensemble au Bénin.

À l’initiative de cette dynamique, une réunion préparatoire s’est tenue le 28 juin dernier entre la CASB et une délégation de la Fédération béninoise de pétanque (FBP), conduite par son président Garba Yaya. Ce dernier s’est félicité de l’alignement entre les institutions sportives et les plus hautes autorités du pays. « Nous avons été agréablement choqués par ce privilège. Le président Talon nous fait l’honneur d’intégrer la pétanque dans les festivités officielles de l’indépendance », a-t-il déclaré.

Une discipline populaire en quête de reconnaissance

Longtemps reléguée au second plan dans les politiques sportives nationales, la pétanque trouve à travers ces nocturnes une reconnaissance symbolique et politique. L’implication directe du chef de l’État dans sa promotion est perçue comme un signal fort. Pour Idrissou Ibrahima, la pétanque, comme les autres disciplines boulistiques, peut devenir un levier de cohésion sociale, d’éducation populaire et de rayonnement continental.

Au-delà de l’événement en lui-même, c’est une véritable vague panafricaine que souhaite initier la CASB. Le président Idrissou appelle les autres États du continent à s’inspirer du modèle béninois, en intégrant des tournois de pétanque dans leurs célébrations nationales. « C’est ensemble que nous écrirons une belle page de la culture sportive africaine », a-t-il indiqué, confiant dans la capacité des boulistes africains à hisser haut leur passion.