Nucléaire iranien : Poutine a proposé un accord à Trump et Téhéran (média)

Le nucléaire iranien, un sujet d’actualité depuis plusieurs années, fait à nouveau surface dans les discussions diplomatiques mondiales. Alors que l’Iran a toujours insisté sur son droit à l’enrichissement d’uranium, un développement surprenant émerge des coulisses diplomatiques : Vladimir Poutine, le président russe, semble adopter une position plus radicale en faveur d’un accord nucléaire avec l’Iran qui imposerait un « zéro enrichissement« . Cette proposition intervient après une série de tensions géopolitiques, notamment les récentes frappes israéliennes et américaines sur les installations nucléaires iraniennes.

Le changement de position de la Russie

Depuis longtemps, la Russie est perçue comme le principal allié diplomatique de l’Iran en matière nucléaire. Moscou a publiquement défendu le droit de Téhéran à enrichir son uranium, une question sensible dans les négociations internationales. Pourtant, derrière les portes fermées des négociations, une nouvelle position a été révélée. Poutine, après des échanges privés avec des responsables iraniens et américains, aurait encouragé l’Iran à accepter un accord où il renoncerait à l’enrichissement d’uranium selon le média Axios. Une idée difficilement concevable pour Téhéran. Ce changement survient dans un contexte particulier, marqué par la guerre de 12 jours entre Israël et l’Iran, mais aussi par des pressions diplomatiques internationales croissantes.

Les sources proches des discussions rapportent que les autorités russes ont également informé Israël de la position de Poutine. Un haut responsable israélien aurait confirmé que Moscou avait clairement partagé cette approche avec Téhéran. De manière intéressante, Poutine aurait abordé cette question lors de discussions avec Donald Trump et Emmanuel Macron, soulignant l’importance de trouver une solution diplomatique à la crise nucléaire iranienne.

L’implication des États-Unis et l’impact sur les négociations

L’Iran, de son côté, n’est pas prêt à faire des concessions majeures sur sa capacité à enrichir de l’uranium. Depuis des années, l’État persan insiste sur le fait que cet enrichissement est essentiel pour ses besoins énergétiques et industriels. Dans le même temps, les États-Unis, sous l’administration de Trump, ont fait savoir qu’ils seraient prêts à négocier un nouvel accord avec l’Iran, mais uniquement si ce dernier acceptait de cesser l’enrichissement sur son sol.

La proposition de Poutine représente donc une nouvelle dynamique dans les négociations internationales. La Russie se positionne comme un médiateur entre les États-Unis et l’Iran, cherchant à promouvoir une solution qui pourrait permettre de relancer les discussions tout en apaisant les tensions géopolitiques dans la région. Cependant, cette position n’est pas sans conséquences. Les frappes israéliennes et américaines ont déjà gravement endommagé les infrastructures nucléaires iraniennes, mais n’ont pas suffi à détruire complètement l’uranium hautement enrichi. Les implications d’une telle situation sont encore floues, mais il est clair que l’Iran pourrait être confronté à des exigences encore plus strictes concernant ses activités nucléaires dans les semaines à venir.