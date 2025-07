Pourquoi Donald Trump s’en prend à Beyoncé

Beyoncé (Photo KEVIN MAZUR/GETTY IMAGES)

La controverse enfle aux États-Unis après les accusations lancées par Donald Trump, réélu président en janvier 2025, contre la chanteuse Beyoncé. Sur sa plateforme Truth Social, il affirme que cette dernière aurait perçu 11 millions de dollars en échange de son soutien public à Kamala Harris lors de la dernière campagne présidentielle. Une allégation que les documents de la Commission électorale fédérale (FEC) ne corroborent pas.

Un paiement contesté

Selon Donald Trump, la société de Beyoncé, Parkwood Entertainment, aurait bénéficié de fonds issus de la campagne démocrate dans des conditions illégales. Il dénonce des « honoraires ridicules » qui auraient été, selon lui, « incorrectement comptabilisés dans les livres et registres ». Le président estime que le soutien d’une célébrité ne peut faire l’objet d’une rémunération et qualifie ces pratiques d’illégales.

En réalité, les registres officiels mentionnent un montant de 165 000 dollars, versé à Parkwood Entertainment, pour des frais de production liés à un événement culturel. Aucune preuve ne vient étayer les 11 millions de dollars évoqués par le chef de l’État.

Une offensive dirigée contre les figures culturelles proches des démocrates

La prise de position de Donald Trump vise plus largement les personnalités ayant affiché leur proximité avec le Parti démocrate. « Kamala, et tous ceux qui ont reçu de l’argent pour leur soutien, ont enfreint la loi. Ils devraient tous être poursuivis ! », a-t-il déclaré dans un message publié le 27 juillet.

Cette déclaration intervient dans un contexte de polarisation politique accrue, où les alliances entre culture et politique deviennent des sujets de controverse. L’intervention du président s’inscrit dans une stratégie plus vaste visant à remettre en cause la légitimité des soutiens médiatiques au sein de la sphère démocrate.

Aucun signalement de la FEC

Jusqu’à présent, la FEC n’a enregistré aucun manquement aux règles de financement de campagne concernant les paiements effectués à Beyoncé ou à sa société. L’artiste, qui avait publiquement soutenu Kamala Harris, n’a pas réagi publiquement aux propos du président.

Cette nouvelle sortie du président américain relance le débat sur le rôle des célébrités dans les campagnes électorales, leur rémunération éventuelle et la frontière entre engagement personnel et prestation professionnelle.