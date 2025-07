Rumeurs sur Brigitte Macron : une stratégie politique, selon Dupond-Moretti

Eric Dupond-moretti (Alain JOCARD / AFP))

L’ancien ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti, proche du président Emmanuel Macron, a pris la parole sur RTL pour alerter sur ce qu’il décrit comme des connexions idéologiques et logistiques entre certains acteurs de l’extrême droite française et une figure conservatrice influente aux États-Unis. Une déclaration qui s’inscrit dans un climat politique tendu, où les stratégies de déstabilisation et la circulation de rumeurs prennent une ampleur inédite à l’ère numérique.

Un écosystème français structuré autour de figures controversées

Selon Éric Dupond-Moretti, plusieurs personnalités issues de la sphère de l’extrême droite hexagonale seraient à l’origine d’un réseau d’influence opérant au-delà des frontières. Il cite notamment Xavier Poussard, ancien rédacteur en chef de Faits et documents, une revue connue pour ses positions radicales. Recherché par la justice française, Poussard serait actuellement installé en Italie, d’où il continuerait à diffuser certaines théories ciblant directement le couple présidentiel.

Le média en question aurait été repris par Alain Soral, figure bien connue pour ses prises de position polémiques et ses condamnations pour propos haineux. Cette reprise, selon Dupond-Moretti, aurait été facilitée par Axel Loustau et Frédéric Chatillon, deux anciens proches de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Ces derniers auraient également participé à la mise en place de sociétés aidant indirectement le Rassemblement National.

“Ce sont des hommes de l’ombre, organisateurs de circuits opaques de financement et de communication”, a déclaré le ministre sur RTL, tout en contestant les affirmations de Marine Le Pen assurant avoir pris ses distances avec eux.

La passerelle transatlantique : le rôle de Candace Owens

C’est à ce réseau que l’ancien garde des Sceaux associe la figure de Candace Owens, activiste conservatrice américaine à forte audience numérique – plus de 7 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux. Selon lui, Poussard aurait relayé outre-Atlantique certaines rumeurs à son encontre, notamment celles mettant en cause l’identité de Brigitte Macron. Owens aurait alors activé sa propre plateforme pour amplifier ces contenus.

Outre cette diffusion, Dupond-Moretti évoque une proximité idéologique et personnelle entre Owens et Marion Maréchal, figure montante de la droite radicale française. Des liens étayés par leur présence commune à la Convention de la droite en 2019, leur suivi mutuel sur les réseaux sociaux, et un pèlerinage effectué ensemble à Chartres, peu après la conversion au catholicisme de Candace Owens.

Ces interactions, pour le ministre, ne relèvent pas du hasard. Elles s’inscrivent selon lui dans une stratégie plus large de coopération entre militants et cadres conservateurs des deux côtés de l’Atlantique, cherchant à influencer les débats publics et les équilibres politiques européens.