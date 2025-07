Sénégal : Bavures policières, l’exécutif tente de panser les plaies

Ousmane Sonko (Photo Twitter)

Le week-end a été marqué par une série de gestes symboliques forts de la part des autorités sénégalaises, confrontées à une série de drames ayant endeuillé plusieurs localités. Tandis qu’une délégation gouvernementale se rendait à Rosso pour présenter ses condoléances à la famille de Talla Keita, décédé dans des circonstances encore sensibles, le Premier ministre Ousmane Sonko faisait le déplacement à Cambérène, théâtre d’affrontements violents entre forces de l’ordre et jeunes manifestants. Deux visites, deux localités, mais une seule ligne directrice : tenter de répondre à la douleur collective avec des signes visibles d’écoute et de responsabilité.

À Cambérène, aux côtés du ministre de l’Intérieur Jean-Baptiste Tine et du préfet de Dakar, Sonko a rencontré les familles des défunts Ba et Dieng. Dans un climat tendu mais digne, il a exprimé la volonté de l’État d’assumer ses obligations en matière d’indemnisation, tout en rappelant la nécessité d’apporter des réponses juridiques aux violences ayant conduit à la perte de vies humaines. Loin d’un simple protocole, cette démarche s’inscrit dans un effort de désamorçage d’un malaise profond qui couve dans certains quartiers de la capitale.

Justice, responsabilité et réconciliation

La réaction de l’exécutif face à ces tragédies ne se limite pas aux condoléances publiques. Le Premier ministre a annoncé l’ouverture d’une enquête impartiale, affirmant que des éléments tangibles – vidéos, témoignages, rapports – avaient déjà été portés à la connaissance du gouvernement dès les premiers instants. Cette promesse d’investigation, martelée comme un engagement de transparence, vise à restaurer une confiance fortement érodée entre population et institutions de sécurité.

Dans un contexte où les tensions sociales peuvent rapidement dégénérer, la capacité de l’État à démontrer sa réactivité sur le terrain judiciaire sera décisive. Il ne s’agit pas seulement d’examiner les faits, mais de démontrer que chaque citoyen, quelles que soient ses origines ou sa position sociale, est protégé par le même principe de justice. L’enjeu va au-delà des seuls événements de Cambérène : il touche à la cohésion nationale et à la manière dont l’autorité publique se rend responsable de ses actes, ou de ceux perpétrés en son nom.

Le rôle décisif des médiateurs sociaux

Face à la fragilité du tissu social exposé par ces épisodes douloureux, certaines figures locales apparaissent comme des relais essentiels. À Cambérène, c’est Chérif Ousseynou Laye, figure spirituelle et respectée, qui a joué un rôle déterminant dans l’apaisement des tensions. En initiant un dialogue entre les jeunes du quartier et les autorités sécuritaires, il a contribué à éviter que la colère ne déborde davantage. Sonko, conscient de ce rôle, a tenu à lui adresser un hommage appuyé, signalant par là l’importance des médiations enracinées dans le territoire et la culture locale.

Ces gestes d’apaisement, bien qu’appréciés, seront jugés à l’aune des actes à venir. Les discours, aussi bien intentionnés soient-ils, ne suffisent plus à contenir la défiance lorsqu’ils ne sont pas accompagnés de mesures concrètes. Le gouvernement joue ici une carte délicate : reconnaître les blessures tout en affirmant son autorité, rendre hommage sans fuir les responsabilités. Et pour les populations de Rosso, Cambérène et d’ailleurs, l’attente ne porte plus sur les promesses mais sur leur mise en œuvre.