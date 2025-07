Sénégal : Deux des six blessés après l’explosion d’un camion perdent la vie

Ce mardi 22 juillet, le calme habituel du quartier 2, situé dans la commune de Thiès Ouest, a été brusquement brisé par une explosion d’une violence exceptionnelle. Un camion stationné à proximité d’un garage situé sur la route de Dakar 1 a soudainement pris feu. Les flammes se sont propagées en quelques secondes avant qu’une détonation n’ébranle les environs. La puissance du souffle, qui a projeté des débris à plusieurs dizaines de mètres, a provoqué des blessures graves chez six personnes, majoritairement des apprentis mécaniciens présents sur les lieux.

Une intervention tardive et un bilan qui s’alourdit

Parmi les six victimes recensées dans l’immédiat, deux jeunes n’ont pas survécu à leurs blessures. Il s’agit d’un apprenti de 22 ans et d’un enfant âgé de seulement 7 ans, tous deux emportés par la violence de l’explosion et les brûlures consécutives. Les quatre autres blessés, toujours pris en charge, luttent actuellement pour leur survie dans les hôpitaux de la région. Les secours, alertés par les cris des riverains, ont mis plusieurs minutes à intervenir, le feu ayant rendu l’accès difficile au site. Le camion, totalement calciné, n’a laissé que peu d’indices sur l’origine du sinistre.

Un drame révélateur des risques en milieu urbain

L’incident relance les inquiétudes sur les normes de sécurité dans les garages de fortune, souvent implantés au cœur des zones d’habitation, sans dispositifs adaptés en cas d’urgence. Le camion, confié à des mécaniciens pour une réparation, n’aurait fait l’objet d’aucune vérification préalable sur la présence de matières inflammables ou de fuite de carburant. Les autorités locales ont promis une enquête approfondie pour déterminer les responsabilités et éviter qu’un tel drame ne se reproduise. Mais pour les familles endeuillées, ces mots peinent à apaiser la douleur.

En attendant les résultats de l’enquête, les habitants de Thiès appellent à une réglementation plus stricte des activités artisanales dangereuses, notamment celles situées à proximité des zones résidentielles. Un appel que les autorités auront sans doute du mal à ignorer après cette tragédie.