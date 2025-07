Sénégal : Diomaye – Sonko, les graines d’un divorce ?

Bassirou Diomaye Faye (Mosa'ab Elshamy / SIPA)

Au cœur de l’alternance politique de mars 2024, le duo Diomaye-Sonko a incarné une rupture aussi bien idéologique que générationnelle. Empêché de concourir à la présidentielle, Ousmane Sonko avait misé sur son compagnon de route, Bassirou Diomaye Faye, secrétaire général de leur parti Pastef. Le pari fut gagnant : Diomaye est élu dès le premier tour, avec plus de 54 % des voix. La formule « Diomaye moy Sonko, Sonko moy Diomaye » devient alors le slogan d’une victoire inattendue, célébrée comme la preuve d’une fusion totale entre deux figures complémentaires. L’un incarne la radicalité assumée, l’autre la rigueur calme. Ensemble, ils apparaissent comme les deux jambes d’un même corps politique. Pourtant, quinze mois plus tard, l’harmonie laisse place à un doute persistant.

La scène s’est déroulée à Dakar, lors de l’installation du Conseil national de Pastef, instance appelée à refonder le parti en vue de son premier congrès. Ousmane Sonko, Premier ministre, y a dressé un discours marqué par une fermeté inhabituelle, où la loyauté semblait autant revendiquée que mise à l’épreuve. Si l’objectif affiché était la consolidation de l’ossature partisane, les propos tenus ce jour-là ont ouvert la porte à une lecture plus politique que structurelle.

Frictions autour du pouvoir et des responsabilités

Le message n’est pas passé inaperçu : Sonko a tenu à rappeler, avec force détails, le rôle qu’il a joué dans la trajectoire victorieuse de la coalition. À travers ses mots, se dessine une volonté de rappeler que s’il n’occupe pas la présidence, il en demeure le principal artisan. Face aux critiques qui le visent, il estime que le silence de certains acteurs de l’État, y compris celui du président, entretient une forme de permissivité. Le chef du gouvernement se dit prêt à répondre lui-même aux attaques si le président ne s’en charge pas. La phrase, prononcée devant un parterre de militants, résonne comme une ligne rouge.

Certains analystes y voient une tension contenue, une crispation grandissante entre deux pôles du pouvoir qui, s’ils ont marché ensemble jusqu’au sommet, n’en demeurent pas moins habités par des conceptions parfois divergentes de l’autorité et de sa mise en œuvre. Le rappel par Sonko qu’il ne quittera pas la primature « d’un centimètre » sans une décision présidentielle explicite, et qu’il reprendrait alors son siège de député pour continuer le combat, fait figure de double avertissement : à ceux qui souhaiteraient l’écarter sans l’assumer publiquement, et à ceux qui douteraient de sa détermination à porter le projet jusqu’au bout.

Le tandem résistera-t-il à l’épreuve du pouvoir ?

Les propos du Premier ministre ne traduisent pas uniquement un agacement personnel. Ils posent une question fondamentale : comment deux hommes aux trajectoires différentes, liés par un même idéal, peuvent-ils gérer les désaccords nés de l’exercice du pouvoir ? L’un, président de la République, assume un rôle d’arbitre dans un système institutionnel qui l’oblige à ménager les équilibres. L’autre, chef de parti et de gouvernement, porte un agenda plus offensif, parfois perçu comme trop clivant par certains partenaires de la majorité.

Le Conseil national, censé redonner du souffle à Pastef, aura paradoxalement mis en lumière les fractures internes et les tensions au sommet. Les militants, longtemps galvanisés par l’unité du binôme, s’interrogent désormais sur les contours de leur cohésion. Un divorce politique n’est pas acté, mais les signes avant-coureurs se multiplient : dissonances de langage, divergences de rythme, et silences pesants. Ce que l’histoire avait uni dans l’opposition résistera-t-il à l’usure du pouvoir ?

Dans un pays où la loyauté politique est souvent mise à l’épreuve par les réalités du commandement, le tandem Diomaye-Sonko entre dans une zone de turbulences. Le projet politique qu’ils ont porté ensemble survivra-t-il aux ambitions personnelles et aux désaccords stratégiques ? L’avenir le dira, mais les signaux sont là, clairs et assumés.