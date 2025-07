Sénégal : Habib Diarra rejoint la Premier League pour un montant record

Photo d'illustration

Sunderland n’avait jamais déboursé une telle somme pour recruter un joueur. Le club anglais, récemment promu en Premier League, a finalisé l’arrivée du milieu de terrain sénégalais Habib Diarra pour un montant estimé à 30 millions de livres sterling, établissant ainsi un nouveau record dans son histoire. Le transfert a été conclu après une visite médicale passée avec succès à Paris, où l’international sénégalais a scellé un contrat de cinq ans.

Ce changement de dimension s’accompagne d’une progression fulgurante sur le plan salarial : le joueur passe d’un revenu mensuel de 110 000 euros à environ 330 000 euros, signe de la confiance placée en lui et des responsabilités qui l’attendent dans l’élite anglaise. À 21 ans, Habib Diarra devient ainsi l’un des jeunes Sénégalais les mieux rémunérés sur le continent européen.

De Strasbourg à l’Angleterre, une trajectoire ascendante

Formé et révélé à Strasbourg, Diarra a disputé plus de 90 matchs en Ligue 1, inscrivant 9 buts et offrant de nombreuses passes décisives. Son impact dans l’entrejeu alsacien ne s’est pas limité aux statistiques : sa régularité, son volume de jeu et sa capacité à casser les lignes ont attiré l’œil des recruteurs au-delà de la France.

Sunderland, en quête de stabilité pour assurer son maintien en Premier League, a donc misé sur un profil jeune, déjà expérimenté et capable d’évoluer à différents postes du milieu. Le choix de Diarra n’est pas anodin : il représente un pari sur l’avenir, mais aussi une réponse immédiate aux besoins de l’équipe dans une ligue exigeante. Ce transfert pourrait redéfinir le positionnement stratégique du club sur le marché africain, en l’ouvrant davantage aux talents sénégalais.

Un signal fort pour le football sénégalais

Le passage de Diarra en Premier League marque un jalon important pour le football sénégalais. À l’instar de certains de ses aînés, il incarne une nouvelle génération de joueurs formés en Europe, mais profondément liés à leur pays d’origine. En équipe nationale, il s’est déjà imposé comme une option crédible pour le milieu de terrain, et ses performances outre-Manche seront désormais scrutées avec attention par le staff des Lions de la Téranga.

Au-delà du sportif, ce transfert véhicule un message fort : les clubs de Premier League investissent à nouveau dans les jeunes profils africains. Pour Diarra, c’est le début d’un nouveau chapitre ambitieux. Pour le Sénégal, c’est une vitrine supplémentaire dans l’une des compétitions les plus regardées au monde.