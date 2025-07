Sénégal : JOJ de Dakar 2026, urgence des réformes sportives

Flamme olympique (photo Shutterstock)

La préparation pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) 2026 à Dakar fait un pas décisif vers son objectif ambitieux : non seulement offrir un événement sportif d’envergure, mais aussi transformer durablement le paysage sportif du Sénégal. Alors que la date des JOJ approche, le Président de la République Bassirou Diomaye Faye a mis l’accent sur l’accélération de la construction d’infrastructures sportives à travers tout le pays, un projet d’envergure pour mailler l’ensemble du territoire, des grandes villes aux zones les plus reculées.

Un réseau d’infrastructures sportives pour toute la nation

En Conseil des ministres hier, le président a appelé à la rapidité dans la mise en place de ces infrastructures essentielles. L’objectif est de garantir une organisation optimale des JOJ en 2026, tout en stimulant la pratique sportive chez les jeunes à travers le pays. Ce projet ne se limite pas à la simple construction de stades ou de complexes sportifs, mais vise à établir un véritable réseau d’équipements sportifs accessibles à tous, à chaque coin du territoire.

Publicité

La vision est claire : des installations de qualité, bien réparties sur l’ensemble du pays, afin que chaque région, chaque ville et chaque commune puisse participer à l’élan national. Cette démarche devrait offrir à la jeunesse sénégalaise les conditions idéales pour s’épanouir dans le sport, favorisant à terme l’émergence de talents nationaux et internationaux. Mais l’enjeu est aussi de renforcer le rôle du sport comme moteur de développement économique et social.

La Charte du Sport : une base juridique pour un secteur structuré

Cette dynamique d’accélération des projets sportifs s’accompagne d’une initiative importante : l’adoption prochaine de la Charte du Sport, un document stratégique demandée par le Président. Ce texte vise à poser les bases d’un cadre juridique solide pour la gestion et la structuration du secteur sportif au Sénégal. Ce projet, qui doit être mis en œuvre en concert avec plusieurs ministères et acteurs du secteur, servira de fondation à une politique sportive moderne et cohérente.

La Charte du Sport pourrait avoir un impact considérable en régulant et en réorientant les pratiques actuelles, en garantissant une meilleure gestion des infrastructures sportives et en mettant l’accent sur la transparence et l’efficacité. Elle aidera également à combler les lacunes existantes, notamment en ce qui concerne la gouvernance des infrastructures et la gestion des acteurs impliqués dans le sport, que ce soit au niveau local ou national.

Les mois à venir seront déterminants, et la mise en place de ces infrastructures sportives et de la Charte du Sport donnera la direction à cette ambitieuse transformation. Si les défis sont nombreux, notamment en termes de financement et de coordination entre les différents acteurs, l’adhésion nationale à ce projet pourrait bien offrir au Sénégal une occasion unique de briller sur la scène internationale, bien au-delà des JOJ de 2026.