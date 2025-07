Sénégal : La cérémonie du Concours Général fixée au 31 juillet

Les deux meilleurs élèves sénégalais figuraient l’année dernière dans la délégation officielle du Président de la République lors de sa visite d’État en Chine. Une présence qui symbolise la place grandissante accordée à l’excellence académique dans la représentation nationale. La cérémonie du Concours Général se tiendra ainsi ce 31 juillet au Grand Théâtre National, sous la présidence effective du chef de l’État. L’édition 2025 rendra hommage à une figure emblématique de l’éducation : André Sonko, ancien ministre de l’Éducation nationale.

Une participation en hausse, des résultats révélateurs

Cette édition a enregistré une hausse significative de la participation, avec 3 568 candidats issus des lycées de toutes les régions du pays, contre 3 203 l’an dernier. Cette progression témoigne d’une dynamique stimulée par la reconnaissance nationale et les perspectives que peut offrir une distinction dans ce concours vieux de plus de soixante ans.

Au total, 113 lauréats ont été distingués, cumulant 120 récompenses, réparties entre 69 prix et 51 accessits. Les disciplines concernées couvrent aussi bien les filières scientifiques que littéraires, et englobent des matières techniques comme les langues, la philosophie, l’histoire ou l’éducation civique. Chaque distinction, au-delà de l’honneur personnel, est perçue comme une vitrine pour les établissements d’origine et une fierté pour les familles.

Ameth Babou, étoile du Prytanée

Parmi les élèves distingués, le nom de Ameth Babou s’impose comme une révélation. Élève du Prytanée militaire de Saint-Louis, il totalise 46 points, un score remarquable qui lui a valu plusieurs prix, notamment en Français, Espagnol, Mathématiques et Éducation à la citoyenneté et aux droits de l’Homme. Ce palmarès illustre non seulement le talent individuel d’un élève, mais aussi la capacité d’un établissement à former des profils complets, ouverts à la rigueur scientifique comme à la culture citoyenne.

Le parcours d’Ameth Babou pourrait devenir un modèle pour ses camarades, tant il concentre les qualités que ce concours valorise : régularité, curiosité, discipline et excellence. Le fait que ces compétences soient célébrées dans un cadre républicain leur confère une portée bien au-delà de la salle de classe.

Une cérémonie républicaine et symbolique

La présence du Président de la République, attendue pour la remise des distinctions, confirme la dimension stratégique du Concours Général dans le projet éducatif national. Ce rendez-vous ne se limite pas à la remise de trophées : il incarne une politique qui reconnaît les efforts scolaires comme des vecteurs d’ascension et de rayonnement pour la jeunesse sénégalaise.

Le choix porté sur André Sonko comme parrain de l’édition 2025 vient renforcer cette posture. Ancien ministre de l’Éducation nationale, formé dans les grandes universités, puis reconverti dans l’enseignement privé, il symbolise une vie au service du savoir et de la transmission. En l’associant à cette cérémonie, l’État rend hommage à une trajectoire qui unit rigueur institutionnelle, expertise pédagogique et engagement citoyen.