Sénégal : Le Vietnam à l’offensive économique et diplomatique

Le Sénégal a accueilli une visite diplomatique d’envergure avec l’arrivée, le 22 juillet 2025, de M. Trân Thanh Mân, Président de l’Assemblée nationale de la République socialiste du Vietnam. À la tête d’une délégation de 140 personnes, comprenant des ministres, parlementaires, maires et membres du secteur privé, le dirigeant vietnamien a entamé un séjour stratégique de trois jours à Dakar. Cette mission, marquée par plusieurs audiences et signatures de documents officiels, reflète une volonté affirmée de dynamiser les échanges bilatéraux, notamment dans les secteurs du commerce et de l’agriculture.

L’accueil à l’aéroport international Blaise Diagne par M. El Malick Ndiaye, Président de l’Assemblée nationale du Sénégal, a donné le ton d’une coopération renforcée. Dès les premiers échanges, les deux présidents de chambre ont officialisé la création des groupes d’amitié parlementaire Sénégal–Vietnam, destinés à structurer les canaux d’échanges politiques et législatifs. L’accord signé entre les deux institutions parlementaires établit un cadre formel pour le partage d’expertise, le renforcement des capacités et les visites réciproques, traduisant une volonté de bâtir des relations institutionnelles solides.

Diplomatie économique et sécurité alimentaire

Le cœur des discussions entre les deux parties a porté sur les enjeux économiques. Lors de sa rencontre avec M. Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal, M. Trân Thanh Mân a supervisé la signature de plusieurs mémorandums d’entente. Ces textes formalisent une série de partenariats dans des domaines jugés prioritaires par les deux gouvernements : diplomatie bilatérale, commerce du riz, et coopération agricole. L’intérêt du Vietnam pour le marché sénégalais du riz ne surprend pas, au vu de sa maîtrise dans la culture intensive et l’exportation de cette céréale. Du côté sénégalais, ces accords pourraient contribuer à atténuer les tensions sur le coût des denrées de base et améliorer la résilience alimentaire du pays.

Les échanges ont aussi porté sur la possibilité de transférer des technologies agricoles, d’adapter des modèles de mécanisation à petite échelle, et d’accroître les investissements privés vietnamiens dans les zones rurales sénégalaises. L’objectif affiché est de renforcer les capacités de production nationales et de sécuriser l’approvisionnement dans un contexte de volatilité des marchés mondiaux.

Une diplomatie fondée sur le respect et la réciprocité

En recevant M. Trân Thanh Mân au palais présidentiel le 23 juillet, le Président Bassirou Diomaye Faye a clôturé cette séquence diplomatique par une audience solennelle, soulignant la qualité des relations entre les deux pays. Cette entrevue a permis de confirmer les engagements pris au niveau parlementaire et gouvernemental, tout en évoquant des perspectives de coopération plus étendues dans le domaine de l’éducation, de la formation professionnelle et de la gouvernance institutionnelle.

Dans un monde multipolaire où les alliances se recomposent, le Sénégal et le Vietnam démontrent qu’il est possible de bâtir des partenariats équilibrés en s’appuyant sur des principes de réciprocité et d’utilité partagée. Les échanges entre les deux délégations, menés dans un climat de confiance, ouvrent la voie à des collaborations concrètes à court terme. À travers cette visite, Dakar réaffirme son ouverture à de nouveaux partenariats stratégiques en dehors des circuits classiques, tout en consolidant son rôle diplomatique sur la scène sud-sud.