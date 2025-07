Sénégal : Les Lionnes perdent aux tirs au but face à l’Afrique du Sud

Photo de SeppH de Pixabay

Leur qualification s’était jouée à quelques détails, leur élimination aussi. Après un parcours compliqué en phase de groupes, les Lionnes du Sénégal avaient hérité d’un ticket pour les quarts de finale de la CAN féminine 2024 grâce à une victoire précieuse du Botswana face à la Tunisie. Une chance inespérée, offerte par un jeu de calculs, de différence de buts et de suspense jusqu’à la dernière minute. Mais à Oujda, ce samedi, la sélection dirigée par Mame Moussa Cissé a vu son aventure s’interrompre brutalement, au terme d’une soirée marquée par la tension et la frustration.

Une qualification inattendue, une élimination cruelle

La trajectoire des Lionnes dans ce tournoi aura été tout sauf linéaire. Battues deux fois lors des phases de poules, elles s’étaient retrouvées dans l’attente du score d’un match qui ne les impliquait même pas. Le Botswana, outsider sans pression, avait finalement débloqué leur destin en renversant la Tunisie (2-1), leur permettant de terminer parmi les meilleures troisièmes. Un retournement de situation qui avait ravivé l’espoir et redonné de l’élan à un groupe qui semblait au bord de l’élimination.

Contre l’Afrique du Sud, championne sortante, les Sénégalaises ont abordé le quart de finale avec détermination. Le score vierge au terme du temps réglementaire et des prolongations témoignait de leur engagement défensif et de leur capacité à hausser le niveau dans les moments décisifs. Mais la séance de tirs au but a tourné à l’avantage des Sud-Africaines (4-1), scellant un scénario implacable où les efforts ne suffisent pas toujours à faire pencher le sort.

Une prestation courageuse malgré les limites

Sur le plan du jeu, les Lionnes ont opposé une résistance solide à une équipe sud-africaine plus expérimentée. Le bloc défensif sénégalais a souvent fait preuve de lucidité, empêchant les offensives adverses de s’exprimer librement. Mais les transitions offensives sont restées limitées, et les rares incursions dans le camp sud-africain n’ont pas trouvé de conclusion décisive. La fatigue accumulée, les blessures et le manque de finition ont fini par peser dans les moments critiques.

La série de tirs au but, toujours incertaine par nature, a confirmé les lacunes d’une équipe encore en quête de constance mentale. Une seule tentative réussie côté sénégalais, contre quatre pour les Sud-Africaines, a suffi à renvoyer les joueuses de Mame Moussa Cissé à leurs regrets. Pourtant, leur parcours reste porteur de leçons, notamment en matière de discipline tactique et de gestion de la pression.

Un futur à rebâtir sur l’expérience

Malgré l’élimination, cette campagne reste une étape importante pour le football féminin sénégalais. Elle montre que le groupe national peut tenir tête à des références du continent, même dans l’adversité. L’expérience vécue à la WAFCON 2024 ne se soldera pas uniquement par une défaite aux tirs au but, mais par une montée en maturité à capitaliser dans les prochaines compétitions.

Pour les joueuses, il s’agira de transformer cette frustration en motivation. Pour les encadreurs, d’approfondir le travail entamé. Et pour les institutions, de poursuivre les investissements nécessaires à la professionnalisation du football féminin au Sénégal. Car si les Lionnes sont tombées aux portes du dernier carré, leur courage et leur engagement ont montré que l’écart se réduit.