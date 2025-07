Sénégal : Les start-ups à l’honneur lors du HEC Challenge+ Afrique

Photo d'illustration (unsplash)

Dakar a accueilli, mardi dernier, la deuxième édition du “demo day” du programme HEC Challenge+ Afrique, réunissant une dizaine de start-ups sénégalaises venues présenter leurs projets devant un parterre d’investisseurs, de mentors et de décideurs économiques. Porté par HEC Paris, en collaboration avec l’ambassade de France et la Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ), ce programme cible les entrepreneurs du secteur numérique et ambitionne de consolider leur croissance dans un écosystème encore marqué par la rareté des financements structurants et l’accès difficile aux réseaux d’influence.

Au-delà de la mise en relation, HEC Challenge+ offre un accompagnement intensif pour les projets innovants. Cette démarche, selon ses initiateurs, a déjà permis d’enregistrer huit introductions en bourse et de mobiliser environ 1,2 milliard d’euros auprès d’investisseurs publics et privés. Un palier franchi pour un programme qui se présente désormais comme un levier d’accélération crédible pour l’écosystème entrepreneurial sénégalais.

Publicité

Mafalia, Yello App et Jokalante : trois pépites révélées

À l’issue des présentations, trois start-ups ont été récompensées. Le prix du meilleur business plan a été décerné à Mafalia, une plateforme numérique pensée pour optimiser la gestion des établissements alimentaires, formels comme informels. Ce projet, qui mêle hygiène, traçabilité et numérisation des registres, répond à un besoin urgent de modernisation du secteur de la restauration urbaine et périurbaine.

Le prix “coup de cœur” est revenu à Yello App, une application éducative qui innove en proposant des cours audio accessibles sur mobile. Son modèle repose sur une pédagogie inclusive, pensée pour les zones à faible connectivité ou à fort taux d’analphabétisme.

Enfin, Jokalante a reçu le prix de l’impact pour son action en faveur du monde rural. Sa plateforme de diffusion d’informations agricoles utilise les langues locales comme le wolof, le sérère, le diola, le peulh et le mandingue pour toucher les producteurs là où ils se trouvent, par téléphone ou radio. Une solution adaptée à la réalité linguistique et technologique des agriculteurs, qui peine souvent à accéder aux données essentielles pour leur activité.

L’innovation comme outil de transformation économique

Le succès de cette édition confirme l’intérêt croissant pour les start-ups à ancrage local mais à portée régionale. Plusieurs projets présentés combinent l’usage de la technologie avec une réponse directe aux contraintes du quotidien : éducation, alimentation, agriculture, mobilité. Cette nouvelle génération d’entrepreneurs, souvent formés au Sénégal ou dans la diaspora, vient redessiner les contours d’un modèle de développement basé sur la résilience, la créativité et l’impact social.

Publicité

Avec des initiatives comme HEC Challenge+, le pari est désormais d’élargir les opportunités pour ces jeunes entreprises afin qu’elles puissent croître de manière autonome, s’insérer dans les chaînes de valeur, et contribuer durablement à la création d’emplois et à la transformation économique du pays. Le Sénégal avance ainsi, porté par le souffle de ses innovateurs.