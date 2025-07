Sénégal : Passer de 03 lits à un centre pour les grands brûlés

Le 4 juillet 2025 marque un tournant dans la prise en charge des grands brûlés au Sénégal. Le Premier ministre Ousmane Sonko a officiellement lancé les travaux de construction du tout premier Centre national de traitement des grands brûlés à l’Hôpital Principal de Dakar. Ce projet ambitieux vise à répondre à une problématique de santé publique de plus en plus pressante : le nombre croissant de victimes de brûlures graves, avec une capacité d’accueil jusqu’ici largement insuffisante.

Un besoin urgent : 25 000 cas par an

Le Sénégal enregistre chaque année environ 25 000 cas de brûlures, dont plus de 1 000 sont des cas graves nécessitant des soins intensifs. Pourtant, l’Hôpital Principal de Dakar, qui est l’un des principaux établissements de santé du pays, ne disposait que de trois lits dans son unité de traitement des brûlés, et seulement 200 patients étaient pris en charge chaque année pour des lésions graves. Cette situation n’était plus tenable, d’où l’urgence d’une infrastructure dédiée, capable de traiter un nombre de patients beaucoup plus important, tout en offrant des soins adaptés à la gravité des blessures.

La création du Centre de Traitement des Grands Brûlés (CTB) vise à combler ce manque criant et à réduire la mortalité liée aux brûlures, avec pour objectif ambitieux de descendre en dessous de la barre des 5% de décès liés à ces blessures. Un tel objectif, qui représente un véritable défi, requiert des équipements de pointe, des compétences spécialisées et un cadre de soin optimal, à la hauteur des standards internationaux.

Un projet cofinancé pour 15 milliards FCFA

L’enjeu est considérable, et l’État sénégalais a su s’entourer de partenaires privés pour assurer la réalisation de ce projet. D’un coût global de 15 milliards FCFA, le financement de ce centre est coassuré par l’État et la Fondation Senelec, qui a investi 7 milliards FCFA. Cette collaboration public-privé montre l’engagement du Sénégal à améliorer ses infrastructures de santé, tout en renforçant l’accès aux soins pour les plus vulnérables.

Le Centre de Traitement des Grands Brûlés sera équipé des dernières technologies pour la prise en charge de ces victimes souvent laissées sans solution adéquate. Le choix de l’Hôpital Principal de Dakar comme site d’implantation de ce centre stratégique souligne la volonté de centraliser les soins et d’en faire un pôle de référence pour l’ensemble du pays et de la sous-région.

À terme, ce centre pourrait aussi devenir un modèle pour d’autres pays de la région, qui font face à des défis similaires en matière de traitement des brûlés. Grâce à ce projet, le Sénégal fera un grand pas vers un système de santé plus inclusif et plus efficace, répondant aux besoins spécifiques de ses citoyens les plus vulnérables.