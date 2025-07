Sénégal : Résultats exceptionnels au BAC, l’école catholique livre sa recette

Photo d'illustration

De leurs fondations missionnaires au XIXe siècle jusqu’à leur structuration administrative dans les années 1950, les écoles catholiques du Sénégal ont bâti une réputation d’exigence et de constance. Entre 1950 et 1970, la coordination diocésaine à Dakar devient le cœur névralgique d’un réseau éducatif qui s’étend et se professionnalise. En 1987, l’État sénégalais reconnaît officiellement ce secteur en lui conférant un cadre juridique précis, établissant les règles de fonctionnement des établissements et les responsabilités des directions.

Ce long processus a permis à ces écoles de conjuguer ancrage religieux, rigueur pédagogique et ouverture sociale. Aujourd’hui, elles accueillent un public diversifié, sans distinction de croyances, tout en affirmant clairement leur identité chrétienne. C’est dans cette alliance entre fidélité à une mission éducative et adaptation aux réalités contemporaines que s’explique leur longévité… et leur efficacité.

Un contraste saisissant dans un paysage en crise

Alors que le baccalauréat 2025 affiche un taux national de réussite de 42,85 %, l’Office Diocésain de l’Enseignement Catholique (ODEC) de Dakar annonce un score de 91,69 % parmi ses établissements. Plus du double de la moyenne nationale. Cette performance ne relève ni de l’accident ni de la chance. Elle est le fruit d’un modèle d’éducation cohérent, fondé sur la rigueur, la responsabilité et une attention portée à la personne dans toutes ses dimensions.

L’Abbé Georges G. Diouf, directeur de l’ODEC-Dakar, le souligne avec conviction : « Nous renouvelons ici notre engagement à travailler à la promotion de la personne humaine dans toutes ses dimensions et à servir la société sénégalaise à travers cette structure d’Église qu’est l’École Catholique. » Cette vision, inspirée par les propos du pape Jean-Paul II, fait de l’élève un être à élever dans sa globalité – intellectuellement, physiquement, socialement et spirituellement.

Les établissements affiliés à l’ODEC fonctionnent selon un pacte pédagogique tacite : ne jamais descendre sous les 90 % de réussite. Un objectif ambitieux mais tenu, grâce à un encadrement resserré, une discipline collective assumée et une forte implication des familles. Ce contrat moral, intégré dans la culture de chaque école, donne naissance à des résultats remarquables dans un contexte éducatif pourtant de plus en plus difficile.

Une école d’excellence et de mission sociale

Mais derrière les statistiques brillantes, il y a un message plus profond. L’enseignement catholique ne se limite pas à produire des têtes bien pleines. Il revendique une fonction sociale au service du bien commun. Ouvert à tous, il accueille des élèves venus d’horizons variés, souvent musulmans, parfois issus de milieux modestes. Il ne sélectionne pas uniquement sur la base de l’excellence, mais accompagne pour élever chacun à son plus haut potentiel.

Dans un pays où l’école publique traverse de nombreuses turbulences – manque de moyens, encadrement fragile – l’école catholique apparaît comme un repère stable, une alternative crédible pour des familles en quête de qualité. Cette réalité pousse de nombreux observateurs à interroger les modèles dominants et à repenser les priorités de la politique éducative nationale.

Alors que l’avenir du Sénégal dépend largement de la formation de sa jeunesse, les résultats de l’école catholique offrent une boussole et une preuve : l’excellence est possible, même dans un environnement contraint, lorsque les valeurs éducatives ne sont pas sacrifiées à la facilité.