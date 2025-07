Sénégal : Visites aux familles endeuillées, le geste du gouvernement

Ousmane Sonko (DR)

Les récentes violences policières au Sénégal ont provoqué une onde de choc dans le pays, où les tensions entre la population et les forces de l’ordre se sont considérablement intensifiées. Ce climat de défiance, exacerbé par plusieurs événements tragiques, met en lumière des pratiques qui divisent et suscitent un débat de plus en plus pressant sur les méthodes d’intervention de la police. Alors que le gouvernement annonce un audit approfondi des forces de sécurité d’ici fin 2025, les autorités s’engagent à rétablir la confiance par des gestes de solidarité et des actions concrètes.

Le geste symbolique de solidarité

Dans un climat de réprobation générale, le gouvernement a répondu par des initiatives visant à apaiser les tensions et rendre hommage aux victimes des récentes violences policières. Le Premier ministre, en personne, se rendra à Cambérène pour présenter ses condoléances aux familles des victimes, tandis qu’une délégation gouvernementale se dirigera vers Rosso. Cambérène et Rosso, deux localités désormais symboliques des excès policiers, sont au cœur des manifestations populaires qui secouent le pays.

Les événements tragiques survenus dans ces deux villes ont bouleversé l’opinion publique et ravivé les critiques sur la gestion des manifestations par les forces de l’ordre. À Cambérène, une vidéo choquante montrant un manifestant utilisé comme bouclier humain a choqué le pays et amplifié la colère. À Rosso, la mort d’un jeune homme à la suite d’une intervention policière a provoqué une indignation qui se propage à travers les réseaux sociaux et les rues, alimentant ainsi la fracture entre la population et les autorités.

Une réponse gouvernementale sous pression

Face à la montée de la colère et des accusations de brutalité, l’exécutif a réagi en annonçant un audit des pratiques des forces de l’ordre, qui devrait être mené d’ici novembre 2025. Ce projet, qui fait écho aux appels croissants pour une révision en profondeur des méthodes policières, vise à instaurer une tolérance zéro vis-à-vis des abus. Cependant, la question demeure : ces engagements seront-ils suffisants pour restaurer la confiance de la population envers les forces de sécurité ?

Le gouvernement semble désireux de tourner une nouvelle page, mais il devra faire face à un scepticisme croissant. L’audit prévu pourrait s’avérer crucial pour définir des réformes durables, mais la mise en œuvre des recommandations et la transparence du processus seront des facteurs déterminants pour convaincre les citoyens que le changement est réel et non simplement symbolique.

Les gestes de solidarité du gouvernement, bien qu’importants, ne suffiront probablement pas à apaiser la colère de ceux qui estiment que des changements profonds sont nécessaires. Les visites aux familles endeuillées, bien qu’elles témoignent de l’empathie officielle, ne régleront pas le problème systémique des violences policières et de la gestion des manifestations. C’est une question de méthode, mais aussi de fond : la réconciliation entre la population et les forces de sécurité ne se fera que si des réformes significatives et visibles sont prises.