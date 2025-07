SpaceX : pourquoi Starship pourrait changer l’histoire du vol spatial

© SpaceX

L’ère des fusées jetables touche-t-elle à sa fin ? C’est le pari audacieux de SpaceX, fondée par Elon Musk, qui poursuit avec le programme Starship l’un des projets les plus ambitieux de l’histoire de l’aérospatiale. Objectif affiché : rendre les voyages vers la Lune, puis vers Mars, non seulement possibles, mais réguliers, abordables, et réutilisables.

Un lanceur hors normes pour des missions interplanétaires

Avec Starship, SpaceX entend révolutionner l’accès à l’espace. La fusée, encore en phase expérimentale, se distingue par sa capacité à transporter plus de 100 tonnes de fret en orbite, soit plusieurs fois plus que les lanceurs actuels. Elle représente la pièce maîtresse des futures missions lunaires de la NASA dans le cadre du programme Artemis, tout en préparant des missions autonomes vers Mars dans les prochaines années.

Publicité

Cette ambition s’inscrit dans la continuité des succès déjà enregistrés avec les lanceurs Falcon, dont la réutilisation a permis à SpaceX d’abaisser les coûts de lancement. Mais Starship vise plus haut : elle devrait servir non seulement à des missions scientifiques et logistiques, mais également à l’acheminement d’équipages humains vers des environnements extraterrestres.

Une poussée inédite dans l’histoire spatiale

Selon Elon Musk, Starship disposera d’une poussée trois fois plus puissante que celle de la Saturn V, la fusée emblématique des missions Apollo. Elle sera également deux fois plus massive, et sa conception vise une réutilisation accélérée : décollage, atterrissage vertical, remise en état rapide, et relance sous quelques jours.

Pour y parvenir, SpaceX mise sur une technologie de récupération par bras mécaniques géants, capable de saisir la fusée à sa retombée sans qu’elle n’atterrisse directement sur une plateforme. Une avancée qui pourrait faire basculer toute l’industrie dans une nouvelle ère du vol spatial, plus durable et flexible.

Des obstacles techniques majeurs à surmonter

Mais cette vision reste encore confrontée à d’importants défis. Le bouclier thermique, composé de milliers de tuiles, doit résister à des températures extrêmes lors de la rentrée atmosphérique. La moindre défaillance pourrait compromettre l’intégrité de l’appareil.

Publicité

Autre enjeu : le transfert de carburant en orbite, indispensable pour les missions longues distances. Ce procédé, encore au stade expérimental, nécessitera une précision inédite. Les essais effectués ces derniers mois ont mis en lumière la complexité du projet. En juin 2025, une explosion a sérieusement endommagé une des zones de lancement, soulignant les risques liés à l’ampleur de l’innovation.

Une stratégie à long terme malgré les revers

Malgré les incidents, Elon Musk maintient le cap et envisage des progrès décisifs dès 2026. Plusieurs vols de test sont prévus, dont certains pourraient servir à livrer du matériel pour les futures bases lunaires et martiennes. À plus long terme, l’objectif est d’établir un pont régulier entre la Terre et Mars, avec des allers-retours à cadence élevée.

Le programme s’inscrit dans une tendance globale d’intensification de l’activité spatiale. Entre les projets lunaires de la NASA, les ambitions martiennes de la Chine, ou encore les nouveaux acteurs privés en Inde et au Japon, la compétition technologique s’accélère. Dans ce contexte, Starship pourrait devenir un catalyseur de transformation du transport spatial, en rendant possibles des missions plus fréquentes, plus économiques, et potentiellement habitées à grande échelle. Si SpaceX parvient à concrétiser ses promesses, le visage de l’exploration spatiale pourrait être profondément redéfini dans la prochaine décennie.