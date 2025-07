Tourisme au Maroc : croissance fulgurante au 1er semestre 2025

Photo : DR

Le Maroc continue de briller sur la scène internationale en tant que destination touristique de premier choix. Cette année, le Royaume enregistre une forte croissance du secteur, avec 8,9 millions de visiteurs ayant foulé son sol durant le premier semestre 2025. Cette performance traduit non seulement l’attractivité croissante du pays, mais aussi un dynamisme dont les chiffres parlent d’eux-mêmes : une augmentation de 19% par rapport à la même période en 2024, soit 1,4 million de touristes de plus. Cette tendance soutenue marque un tournant important pour l’industrie touristique marocaine, déjà bien ancrée parmi les destinations populaires en Afrique et au Moyen-Orient.

Des résultats exceptionnels dès le mois de juin

Le mois de juin a été particulièrement déterminant dans la consolidation de cette performance. Le pays a accueilli 1,7 million de touristes durant ce mois, un chiffre en hausse de 11% par rapport à l’année précédente. Cet afflux record a permis de positionner ce mois comme le meilleur mois de juin jamais enregistré, démontrant la solidité du secteur face aux défis économiques mondiaux. La saison estivale, qui représente un pic traditionnel pour le tourisme marocain, devrait permettre de maintenir cette dynamique. Le ministère du Tourisme, Fatim-Zahra Ammor, souligne que ces résultats confirment non seulement la pertinence des efforts déployés pour renforcer l’image du Maroc, mais aussi la capacité du pays à attirer une clientèle toujours plus nombreuse et diversifiée.

Une stratégie tournée vers l’innovation

Les perspectives pour le reste de l’année 2025 sont également très prometteuses. L’augmentation du nombre de visiteurs se traduit par une demande accrue en matière d’hébergement, de transport aérien, mais aussi d’animations et d’activités touristiques. Le gouvernement marocain a d’ores et déjà mis en place des mesures visant à renforcer l’offre touristique afin de répondre à ces attentes grandissantes. Parmi les projets prioritaires, le développement de l’infrastructure aérienne et l’élargissement de l’offre d’hébergement se distinguent comme des leviers majeurs pour renforcer la compétitivité du secteur. De plus, la diversification des services et des produits touristiques apparaît comme un axe stratégique pour capter de nouveaux segments de marché, notamment ceux des touristes de luxe et des voyageurs plus exigeants.

Le Maroc face à une nouvelle ère touristique

Ce développement touristique s’accompagne d’une volonté claire de positionner le Maroc non seulement comme une destination balnéaire ou culturelle, mais aussi comme un acteur incontournable sur la scène mondiale du tourisme. En parallèle, les défis liés à la durabilité et à la gestion des flux touristiques restent au cœur des préoccupations des autorités. L’accent mis sur le renforcement de l’offre, combiné à des initiatives écologiques et de préservation des sites naturels, est désormais essentiel pour garantir une croissance soutenue et respectueuse de l’environnement. L’aspiration est claire : faire du Maroc un leader en matière de tourisme durable tout en consolidant sa place parmi les pays les plus visités au monde.