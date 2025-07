Transport au Maghreb : du changement dans l’air

Dodi Achmad - Unsplash

Dans certaines capitales du Maghreb, le transport ne se limite plus à une question de flux. À Rabat, l’évolution des déplacements a accompagné une métamorphose urbaine notable. La mise en place du tramway a déclenché une reconfiguration des espaces, accéléré les échanges entre les rives du Bouregreg, et soutenu l’activité économique autour des axes desservis. Ce mouvement de fond s’intensifie aujourd’hui grâce à de nouvelles initiatives. En ce début de mois, les membres du Conseil régional de Rabat-Salé-Kénitra ont adopté un ensemble de mesures ambitieuses visant à diversifier les modes de déplacement et à renforcer l’interconnexion entre les communes, ouvrant la voie à une refonte majeure du paysage territorial.

Un nouveau souffle pour le transport intercommunal

Parmi les annonces majeures figure une opération d’envergure portée par l’Établissement de coopération intercommunale (ECI) Al-Assima. Un financement global de plus de 411 millions de dirhams a été mobilisé pour améliorer le service de bus desservant les zones urbaines et périurbaines. Le financement régional atteint 137,2 millions de dirhams, une somme destinée à appuyer l’achat de 120 véhicules modernes.

Ce renforcement du réseau vise à remédier aux lacunes observées dans les trajets quotidiens et à étendre les itinéraires couverts, notamment vers les quartiers moins bien desservis. En investissant dans du matériel neuf, les autorités locales entendent améliorer la régularité des horaires, la sécurité à bord et les conditions de transport dans leur ensemble. Il s’agit aussi de fluidifier les échanges entre les différents centres de vie, tout en allégeant la pression sur les axes routiers saturés. Ce programme traduit une volonté partagée par les élus régionaux, les responsables de l’ECI Al-Assima et les partenaires institutionnels de donner une nouvelle envergure au transport collectif local.

Extension du train à grande vitesse vers le sud

Le Conseil régional, sous la direction de Rachid El Abdi, a également validé un accord visant à prolonger la ligne de train rapide actuellement limitée à Kénitra. Ce prolongement reliera à terme cette ville à Marrakech, élargissant ainsi le périmètre couvert par cette infrastructure stratégique.

Ce prolongement devrait raccourcir de manière significative les trajets entre les grands centres économiques du pays, tout en stimulant la circulation des voyageurs et des biens. En facilitant l’accès à plusieurs régions clés, cette liaison favorisera le développement de nouveaux échanges économiques, tout en rééquilibrant les interactions entre le nord et le sud. Elle ouvre également la voie à une redistribution plus équitable des services et des opportunités sur l’ensemble du territoire.

Une dynamique régionale affirmée

Ces différentes mesures témoignent d’un engagement clair des institutions régionales pour améliorer l’accessibilité, moderniser les infrastructures et réorganiser les déplacements selon des priorités nouvelles. En appuyant à la fois le transport local par autobus et le maillage ferroviaire rapide, le Conseil régional affirme son rôle de moteur de changement et de pilote du développement.

L’approche adoptée repose sur une lecture précise des besoins concrets des populations. Il ne s’agit pas uniquement de construire des routes ou de lancer des trains, mais de réinventer l’équilibre territorial, de réduire les inégalités d’accès à la mobilité et de faire émerger une nouvelle cohérence entre les différents pôles urbains. Ces choix structurants témoignent d’une volonté de gouvernance tournée vers l’efficacité, avec des décisions concrètes qui auront un impact visible sur le quotidien des habitants dans les années à venir.