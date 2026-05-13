Maroc : 4 morts et 31 blessés dans le renversement d’un autocar près de Guercif

Quatre personnes ont trouvé la mort et 31 autres ont été blessées mercredi 13 mai au matin dans un accident d’autocar sur la route reliant Guercif à Saka, dans l’est du Maroc. Le véhicule, qui assurait une liaison en direction de Nador, s’est renversé pour des raisons qui restent à déterminer.

D’après les informations rapportées par des médias locaux, les secours ont été mobilisés peu après l’accident. Les équipes de la Protection civile, appuyées par la Gendarmerie royale et les autorités locales, ont sécurisé la zone et organisé l’évacuation des blessés vers l’hôpital provincial de Guercif.

Une enquête ouverte sur les circonstances de l’accident

Les autorités marocaines ont engagé des investigations pour établir les causes exactes du renversement. À ce stade, aucune indication officielle n’a été communiquée sur une éventuelle défaillance mécanique, l’état de la chaussée ou les conditions de conduite au moment du drame.

Le bilan provisoire fait état de victimes présentant des blessures de gravité variable. L’état de santé des personnes hospitalisées n’avait pas encore été détaillé par les autorités au moment des premières informations diffusées.

Un nouvel accident grave impliquant un autocar

Les accidents de transport collectif continuent de provoquer régulièrement de lourdes pertes humaines au Maroc. En août 2024, dix personnes avaient été tuées dans le renversement d’un autocar près de Khouribga, sur une route nationale, selon plusieurs médias marocains.

La sécurité routière relève notamment de Agence Nationale de la Sécurité Routière (NARSA), organisme public chargé de la prévention et de la réduction des accidents de la circulation. L’institution mène des campagnes de sensibilisation et coordonne des actions avec les services de contrôle et les transporteurs.

L’enquête ouverte après l’accident de Guercif devra désormais déterminer les responsabilités éventuelles et préciser les circonstances exactes de ce nouveau drame sur les routes marocaines.