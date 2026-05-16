Tunisie : Kaïs Saïed et la doctrine de l’intransigeance souverainiste

Le président tunisien Kaïs Saïed a affirmé mercredi 14 mai que la Tunisie « ne sera pas une proie facile pour quiconque oserait, par quelque moyen que ce soit, la cibler de l’intérieur comme de l’extérieur ». Cette déclaration a été faite au palais de Carthage à l’issue d’une réunion avec la cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, consacrée à la situation intérieure du pays et aux retombées diplomatiques de la participation tunisienne au Sommet Afrique-France tenu à Nairobi.

Selon la présidence tunisienne, le chef de l’État suit de manière continue l’évolution de la situation dans les différentes régions du pays. Il a également insisté sur la nécessité de prendre des décisions susceptibles d’améliorer les conditions de vie des populations confrontées à la pauvreté, au chômage et à la précarité.

Une formule fidèle à son discours sur la souveraineté

En déclarant que la Tunisie ne sera pas une « proie facile », Kaïs Saïed reprend un thème récurrent de ses interventions publiques : la défense de l’indépendance nationale et le refus de toute pression, qu’elle provienne de l’intérieur du pays ou de partenaires extérieurs.

Depuis les changements institutionnels engagés en 2021, le président tunisien insiste régulièrement sur la nécessité de préserver les décisions de l’État de toute influence qu’il jugerait contraire aux intérêts nationaux. Cette ligne de fermeté constitue l’un des marqueurs de son action politique.

Retour sur le sommet de Nairobi

La réunion au palais de Carthage a également permis d’examiner les résultats de la participation tunisienne au Sommet Afrique-France 2026, organisé les 11 et 12 mai au Kenya. La présidence n’a pas détaillé les conclusions diplomatiques de cette mission, mais leur évocation souligne l’attention portée par les autorités tunisiennes à leurs relations avec les partenaires africains et internationaux.

Aucun nouvel engagement annoncé

Aucune mesure économique ou sociale n’a été annoncée à l’issue de cette rencontre. Le communiqué officiel s’est limité à rappeler la volonté du président de suivre de près la situation nationale et de poursuivre les efforts destinés à répondre aux difficultés rencontrées par une partie de la population tunisienne.