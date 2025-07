Trump révèle pourquoi il a coupé les ponts avec Epstein

Le président Donald Trump a livré une nouvelle version des raisons ayant conduit à la fin de sa relation avec le défunt financier Jeffrey Epstein, alimentant davantage les spéculations sur la nature de leurs liens passés. Cette déclaration, faite à bord d’Air Force One, introduit un troisième scénario, distinct de ceux évoqués jusqu’ici par la Maison-Blanche et la presse américaine.

Une brouille autour des employés de Mar-a-Lago

Interrogé par des journalistes lors d’un déplacement, Donald Trump a affirmé que la rupture entre lui et Epstein était survenue après que ce dernier a tenté de recruter des employés de son club privé, Mar-a-Lago. Il a déclaré lui avoir demandé de cesser ce comportement, en vain : « Je lui ai dit ‘ne fais plus ça’, et il l’a refait. Alors je lui ai dit : ‘Ne remets plus les pieds ici’ », a-t-il rapporté.

Selon le président, les personnes concernées par ces tentatives de recrutement étaient des jeunes femmes travaillant au spa de la résidence. Ce détail résonne particulièrement dans un contexte où Jeffrey Epstein était poursuivi pour un réseau de trafic sexuel impliquant des mineures, jusqu’à son décès en prison en 2019.

Virginia Giuffre, un nom au cœur de l’affaire Epstein

La discussion a pris une tournure plus sensible lorsqu’une journaliste a mentionné Virginia Giuffre, l’une des figures emblématiques de l’affaire Epstein. Cette dernière avait accusé plusieurs personnalités influentes, dont le prince Andrew, d’abus sexuels sur mineures. À la question de savoir si elle avait travaillé au spa de Mar-a-Lago, Donald Trump a répondu : « Je pense qu’elle faisait partie de ces personnes. Oui, il l’a prise ».

Ce témoignage, bien que formulé de manière évasive, relance les interrogations sur les possibles points de contact entre les sphères privées de Trump et le système mis en place par Epstein. Virginia Giuffre, décédée récemment à l’âge de 41 ans, avait conclu un accord financier avec le duc d’York en 2022, mettant fin à une procédure judiciaire particulièrement médiatisée.

Des versions successives qui sèment le doute

Avant cette nouvelle déclaration, deux versions principales avaient circulé quant à la fin des relations entre les deux hommes. Officiellement, la Maison-Blanche affirmait que Trump avait pris ses distances avec Epstein depuis une vingtaine d’années en raison d’un comportement jugé « déplacé ». D’autres sources évoquaient une rivalité immobilière liée à l’achat d’un bien en Floride.

L’apparition de cette troisième explication, bien que plausible, accentue l’ambiguïté autour de la chronologie exacte des faits et du degré de proximité entre les deux hommes. Elle soulève également des questions sur la gestion des ressources humaines dans l’environnement de Mar-a-Lago à une époque où Epstein étendait son influence dans les cercles fortunés.