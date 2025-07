USA : Diddy acquitté des plus lourdes charges, il remercie les jurés

Diddy (DR)

Le nom de Sean Combs, alias P. Diddy, s’est retrouvé au cœur d’une série d’accusations graves depuis fin 2023, quand la chanteuse Cassie Ventura, ancienne compagne de l’artiste, a lancé une plainte pour abus physiques, sexuels et psychologiques, évoquant notamment des épisodes de violence et de contrôle. D’autres femmes, parfois anonymes, ont ensuite apporté leurs témoignages, décrivant un système organisé autour du producteur pour faciliter l’exploitation sexuelle et la manipulation. Ces récits ont contribué à l’ouverture d’une enquête fédérale, soutenue par plusieurs éléments matériels, dont des images de vidéosurveillance et des relevés bancaires. Dès lors, l’image du magnat du hip-hop a basculé : de figure incontournable de l’industrie musicale à accusé central d’un dossier tentaculaire.

Un verdict contrasté, mais un soulagement visible

Ce mercredi 2 juillet, le verdict du jury fédéral de Manhattan a mis fin à près de deux mois d’un procès étroitement suivi par les médias. Si P. Diddy a été reconnu coupable de transport à des fins de prostitution, il a en revanche été acquitté des chefs d’accusation les plus graves qui pesaient sur lui : trafic sexuel et association de malfaiteurs. Ces charges auraient pu lui valoir la réclusion criminelle à perpétuité. Son comportement dans la salle d’audience a immédiatement traduit le soulagement : mains jointes, regard tourné vers ses proches, puis poing levé vers le plafond comme pour signifier une victoire intérieure.

Le jury n’a pas retenu les éléments présentés par l’accusation concernant l’existence d’un réseau structuré. Le procureur soutenait que Combs avait orchestré un système destiné à recruter, déplacer et exploiter sexuellement plusieurs femmes sur plusieurs années. Deux anciennes compagnes, dont Cassie et une plaignante connue sous le pseudonyme de Jane, avaient affirmé avoir été manipulées et contraintes à des relations sexuelles sous l’influence de drogues, dans un climat mêlant emprise psychologique et menaces. Mais la défense a remis en cause la cohérence et la chronologie des témoignages. Elle a également souligné l’absence de preuves irréfutables quant à une organisation planifiée.

Une condamnation symbolique aux conséquences encore floues

Malgré l’abandon des accusations les plus lourdes, P. Diddy n’est pas totalement sorti d’affaire. Le jury a retenu qu’il avait bel et bien transporté deux femmes dans un but lié à la prostitution. Cette infraction, bien que moins sévère, entache durablement son image publique et pourrait influencer les décisions du juge chargé de prononcer la peine dans les jours à venir. L’avocat de la défense, Marc Agnifilo, a d’ores et déjà plaidé pour une libération sous conditions, estimant que l’absence de précédents judiciaires pour cette infraction devrait jouer en faveur de son client.

Depuis son incarcération en septembre 2024, Combs a toujours nié l’ensemble des faits reprochés. Il a maintenu une posture de déni, évoquant des attaques motivées par l’argent, la vengeance ou la célébrité. Le jury, en rejetant les accusations les plus sérieuses, semble avoir suivi partiellement cette ligne. Toutefois, la reconnaissance de culpabilité pour transport à des fins de prostitution crée une zone grise juridique, laissant entrevoir une possible peine avec sursis ou un placement sous surveillance électronique, selon les experts.

Une carrière ébranlée et des réactions divisées

Au-delà du volet judiciaire, ce procès a ravivé le débat sur les dynamiques de pouvoir dans l’industrie musicale américaine. Le cas de Combs rappelle celui d’autres figures tombées en disgrâce après des révélations sur leur comportement privé, comme R. Kelly ou Harvey Weinstein dans un autre registre. Même si la décision du jury ne confirme pas l’existence d’un réseau criminel, l’exposition de certains faits dérangeants a déjà produit un impact notable sur la carrière et les partenariats commerciaux du rappeur. Plusieurs marques et distributeurs se sont désengagés, tandis que certaines radios ont cessé de diffuser sa musique.

L’annonce du verdict a divisé l’opinion : là où certains voient une victoire du droit face aux accusations sans preuves suffisantes, d’autres dénoncent une justice indulgente envers une personnalité influente. Dans les milieux artistiques, le silence est pour l’heure la réponse dominante. Quant à Diddy, il reste détenu en attendant la décision finale du juge, dans un climat d’incertitude qui laisse présager de nouvelles secousses, tant juridiques que médiatiques.