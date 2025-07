USA : Trump se retire de l’Unesco

L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, fondée le 16 novembre 1945, est l’une des institutions spécialisées les plus emblématiques du système des Nations Unies. Basée à Paris, cette agence internationale œuvre pour la promotion de la paix mondiale à travers la coopération éducative, scientifique et culturelle entre les nations.

Ses missions incluent la protection du patrimoine mondial, le développement de l’éducation universelle, la promotion de la diversité culturelle et l’avancement des sciences. Avec 194 États membres, l’UNESCO joue un rôle crucial dans la préservation de sites historiques majeurs et la standardisation des politiques éducatives internationales.

Des divergences idéologiques profondes

L’administration Trump a officialisé mardi 22 juillet sa seconde rupture avec l’organisation parisienne, effective au 31 décembre 2026. Cette décision marque un nouveau chapitre dans les relations tumultueuses entre Washington et l’agence onusienne, après un premier départ en 2018 et un retour éphémère sous l’administration Biden en juin 2023. Le département d’État justifie cette position par l’incompatibilité présumée entre les orientations de l’UNESCO et la doctrine « America First ».

Les griefs américains portent principalement sur ce qu’ils perçoivent comme une dérive idéologique de l’organisation. La porte-parole Tammy Bruce dénonce une « feuille de route mondialiste » contraire aux intérêts nationaux américains. Cette critique s’accompagne d’accusations concernant la promotion de « causes sociales et culturelles clivantes » qui heurteraient les priorités diplomatiques de la nouvelle administration républicaine.

Réactions internationales et perspectives d’avenir

La question palestinienne cristallise particulièrement les tensions, Washington reprochant à l’UNESCO d’avoir admis l’État de Palestine comme membre à part entière. De son côté, la directrice générale Audrey Azoulay exprime ses regrets tout en soulignant que cette annonce était anticipée par l’organisation.

Le soutien affiché d’Emmanuel Macron témoigne de la volonté européenne de maintenir le rayonnement de l’UNESCO malgré le désengagement américain. Cette nouvelle rupture interroge sur la capacité de l’organisation à poursuivre ses missions sans le soutien financier et politique de la première puissance mondiale, dans un contexte géopolitique déjà complexe.