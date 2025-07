Voyage au Canada : les immanquables

Photo de Samuel Charron sur Unsplash

Avec des vols sans escale depuis le Maghreb, la partie ouest ou même australe du continent, le Canada est devenu une destination évidente pour les voyageurs africains. S’y rendre l’hiver vous obligera à affronter la rudesse d’une saison souvent inhabituelle mais au-delà de l’époque, il existe des choses évidentes à effectuer lors d’un périple dans le Grand Nord.

De l’autre côté de l’Atlantique, le Canada reste l’un des pays les plus visités au monde, connu pour ses points de vue époustouflants ainsi que ses événements ou ses traditions pittoresques. Afin de planifier un futur voyage inoubliable, zoom sur les choses que vous devriez inclure dans votre programme. En route !

Assister à un match de hockey sur glace

L’adage rappelle que l’on a presque tendance à patiner plus tôt que l’on ne marche au Canada. C’est dire si les patinoires ou les lacs gelés de l’hiver accueillent la majeure partie de la population à travers cet immense pays ! Avec une telle habitude, le sport roi est lié au patinage mais cette fois-ci, avec une crosse en main et la fameuse rondelle sur la glace.

Le hockey sur glace est le sport roi et celui qui anime le cœur de millions de personnes dans le pays. En le pratiquant au sein des quartiers ou en se rendant à des matchs de ligues professionnelles ou amateurs, ce sport bat très fort à Vancouver, Winnipeg ou Montréal. Peut-être encore plus qu’ailleurs, c’est au cœur de cette dernière ville qu’il est iconique, notamment au gré de la franchise de NHL des Canadiens de Montréal.

Historique, tout comme son antre du Centre Bell, et populaire à l’échelle internationale, la franchise est une institution. Alors à Montréal ou partout où une telle idée est envisageable, assister à un match de hockey semble être une évidence.

Une partie de casino

Lorsque l’on émet l’idée de s’adonner à une partie de casino, on pense à se faire chic et à se rendre, le temps d’une soirée, dans un environnement de jeu physique. Il est logique de le faire à Montréal avec le casino qui est l’un des symboles de la plus grande ville du Québec mais également… à le faire depuis sa chambre d’hôtel !

En effet, le Canada est incontestablement l’eldorado mondial du jeu en ligne avec des plateformes de casinos étrangères autorisées à proposer des ludothèques et des possibilités immenses, à l’image de ce que l’on trouve sur Wildz et d’autres lieux numériques référencés et reconnus. Avec un choix remarquable et dans l’air du temps, la partie de casino fait maintenant partie des essentiels d’un voyage canadien.

Visiter un parc national

Trouver un parc national n’est pas compliqué lorsque l’on se trouve au Canada. Avec 37 parcs nationaux et 11 réserves situées dans 39 régions terrestres, le plus complexe est souvent le choix inhérent au programme de voyage.

Avec une gestion à la fois fédérale et provinciale de ces joyaux, tout est fait pour conserver ce que la nature a de plus beau à offrir, aussi bien au niveau de la faune que de la flore. Vous partirez ainsi à la rencontre d’animaux majestueux et à la découverte de sommets, de littoraux et de lacs stupéfiants.

L’émotion est souvent palpable au contact d’une telle nature qui est parfois même revendiquée par certains autochtones. C’est également la force d’un pays à l’histoire aussi riche et cela constitue les fameuses réserves, gérées entre les derniers mentionnés et l’état fédéral avec une accalmie qui a parfois mis du temps à s’instaurer. Du parc de Banff à Jasper dans l’Alberta, votre voyage canadien se doit de passer par l’une de ces beautés.