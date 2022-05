Hockey Canada, en partenariat avec la Ligue canadienne de hockey (LCH) et la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF), accueillera le Championnat mondial junior 2023; l’événement se déroulera du 26 décembre 2022 au 5 janvier 2023 dans les villes de Halifax et de Moncton conjointement. C’est ce qu’a annoncé le service de presse de l’organisme dirigeant du hockey sur glace au Canada. « Accueillir le Mondial junior deux fois en moins de six mois s’avère une occasion unique pour notre organisation et les amateurs de hockey du Canada, et puisque l’IIHF était à la recherche d’un hôte, nous étions en position pour faire un appel de candidatures auprès de communautés passionnées de hockey dans l’ensemble du pays », a commenté le président et chef de l’exploitation de Hockey Canada, Scott Smith.

Avant la mise en vente des billets pour l’événement de 2023, les amateurs peuvent profiter de l’occasion unique d’assister au Mondial junior 2022 à Edmonton au mois d’août, rappelle la publication sur le site officiel de Hockey Canada. Initialement, le Championnat mondial junior 2023 devait se tenir en Russie, à Omsk et Novossibirsk, mais l’IIHF a décidé de déplacer les compétitions dans le cadre des sanctions tous azimuts contre la Russie à la lumière de l’opération militaire en Ukraine.

Fin février, le Comité international olympique a exhorté à annuler ou délocaliser les évènements prévus en Russie, plusieurs fédérations sportives internationales ont déjà réagi à cet appel en déclarant avoir destitué des athlètes russes des compétitions.