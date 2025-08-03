3 clubs marocains et 1 algérien dans le top 10 des clubs les plus riches d’Afrique

Photo de jason charters - Unsplash

Le football africain ne cesse de prendre de l’ampleur, tant sur le plan sportif qu’économique. Selon un classement établi par le média sud-africain SportBolt, 10 équipes se distinguent aujourd’hui comme les plus riches du continent, confirmant l’essor d’une industrie qui attire investisseurs, sponsors et supporters passionnés.

En tête, on retrouve le club sud-africain Mamelodi Sundowns, dont la valeur est estimée à 39,67 millions $. Cette domination économique reflète la stabilité de sa gestion et sa capacité à se maintenir au plus haut niveau. Le club égyptien Al Ahly SC, véritable institution au Caire, suit de près avec 37,21 millions $. La troisième marche du podium est occupée par un autre club sud-africain, Orlando Pirates, valorisé à 24,95 millions $

Au-delà de cette tête de classement, le Maroc marque sa présence avec trois représentants. Wydad Casablanca, valorisé à 21,7 millions $, incarne la réussite économique du football marocain, tout comme FAR Rabat et Raja Casablanca, chacun évalué à 15 millions $. Leur présence simultanée dans le top 10 témoigne de l’importance du championnat marocain sur la scène africaine.

L’Algérie, quant à elle, est représentée par MC Alger, évalué à 12,5 millions d’euros. Sa position dans ce classement souligne la place toujours solide du football algérien, malgré un environnement économique parfois complexe. Ce panorama illustre la diversité géographique et la vitalité du football africain.

Des clubs d’Afrique du Nord aux formations de l’Afrique australe, l’équilibre économique se renforce, porté par des stratégies de gestion plus professionnelles, des infrastructures modernisées et un engouement populaire qui ne faiblit pas. Si les écarts de valorisation demeurent, le dynamisme observé laisse entrevoir un avenir où davantage de clubs africains pourraient rivaliser sur le plan économique avec certaines équipes européennes ou asiatiques. Découvrez ci-dessous le top 10 complet des clubs les plus riches d’Afrique :