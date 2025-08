65 ans d’indépendance du Bénin : Patrice Talon entre fierté et mea culpa

Le Bénin a célébré vendredi son 65ᵉ anniversaire d’indépendance dans un climat contrasté. La cérémonie officielle, présidée par le chef de l’État, Patrice Talon, a été l’occasion d’une interview qui a mêlé avec habileté l’autosatisfaction sur les réalisations de la décennie écoulée à un mea culpa sur ce que le président de la République appelle les éventuelles erreurs. Un exercice d’équilibre périlleux pour un président à quelques mois de la fin de son second et dernier mandat.

Dans son message en direct à la nation, le président Talon a dressé un bilan élogieux de son action à la tête du pays. Il a mis en exergue les transformations structurelles et économiques majeures qui ont marqué son passage au pouvoir. De la modernisation des infrastructures routières et aéroportuaires à la dynamisation des secteurs clés comme le tourisme et l’agriculture, en passant par les réformes administratives, le chef de l’État a rappelé les jalons d’une décennie de la Rupture qui, selon lui, a remis le Bénin sur la voie du développement. Il s’est félicité des progrès accomplis en matière de gouvernance, de lutte contre la corruption et de renforcement de l’attractivité du pays pour les investisseurs. Cette autosatisfaction, Patrice Talon l’a réitérée au terme du défilé militaire, à travers une interview accordé aux journalistes de la Srtb.

Cependant, au-delà de cette fierté affichée, le président a surpris une partie de l’opinion en demandant pardon au peuple sur les sujets de discorde qui ont émaillé ses deux mandats successifs. Patrice Talon a reconnu qu’il a bien pu commettre des erreurs, « vu qu’il n’est pas Dieu ». Sans revenir sur le fond des choix politiques contestés, il a souhaité être pardonné par le peuple béninois. Il faut dire que c’est la première fois depuis qu’il est au pouvoir que Patrice Talon se met dans une posture de demande d’excuse publique pour d’éventuelles fautes. Il donne ainsi la preuve qu’au-delà de la fermeté qu’on lui connait, il est capable de faire preuve d’humilité devant certaines situations. dans une tonalité plus humble qu’à l’accoutumée. Ce mea culpa, bien que prudent et sans détail sur les erreurs commises, est interprété par certains comme une tentative d’apaisement et un pas vers la réconciliation nationale, alors que le pays se prépare pour la présidentielle de 2026.

Le message du 65ᵉ anniversaire de l'indépendance comporte donc deux volets majeurs. D'un côté, un président fier de son héritage et des transformations qu'il a initiées. De l'autre, un dirigeant conscient des fractures, qui cherche à rassurer et à tendre la main.