Afrique : 6 ans de prison pour le fils d’un président en exercice

La Guinée équatoriale poursuit ses efforts pour lutter contre la mauvaise gestion des deniers publics. Dans ce contexte, la justice a récemment infligé une lourde sanction à l’un des fils du président Teodoro Obiang Nguema. Selon nos confrères de l’Agence Ecofin, Ruslan Obiang Nsue a été condamné le mardi 26 août à six ans de prison pour « abus de biens d’intérêt général ».

Le fils du président était accusé d’avoir vendu illégalement un avion de Ceiba Intercontinental Airlines, la compagnie aérienne nationale. L’appareil concerné, un ATR 72-500, devait être en révision depuis 2018 en Espagne. Les autorités avaient lancé une enquête en 2022 après avoir constaté la disparition de l’avion.

Des sources au sein de la presse locale indiquent que la peine pourrait être suspendue si Ruslan Obiang rembourse 144,2 millions FCFA à la compagnie aérienne, ainsi qu’une indemnité de 14,4 millions FCFA et une amende de 5 millions FCFA à l’État.

Cette affaire illustre la détermination de la Guinée équatoriale à renforcer la transparence et la responsabilité dans la gestion des ressources publiques. Selon les analystes, la condamnation d’un membre de la famille présidentielle envoie un signal fort à l’ensemble des acteurs économiques et administratifs du pays.

L’affaire de l’avion de Ceiba Intercontinental Airlines, combinée à d’autres initiatives judiciaires, reflète la volonté des autorités de limiter les abus et de promouvoir une gestion plus rigoureuse des biens publics, même lorsque des personnalités influentes sont impliquées.