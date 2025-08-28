Afrique : Dangote va investir 2,5 milliards $ dans une usine d’engrais

Aliko Dangote n’investit pas seulement au Nigeria. Depuis plusieurs années, le milliardaire multiplie les projets dans différents pays africains. Son objectif est de développer des industries locales capables de créer de la valeur sur le continent. Après le ciment, l’énergie ou encore le raffinage pétrolier, il s’intéresse désormais davantage au secteur agricole, jugé stratégique pour l’avenir de l’Afrique.

Selon les informations rapportées par Zone Bourse, l’homme d’affaires vient de conclure un accord majeur avec l’Éthiopie. Le groupe Dangote va y construire une usine d’engrais estimée à 2,5 milliards de dollars. Cette infrastructure a pour ambition de réduire la dépendance de nombreux pays africains vis-à-vis des importations d’engrais, qui pèsent lourdement sur les budgets nationaux et fragilisent la sécurité alimentaire.

D’après des sources proches du dossier, l’usine aura une capacité annuelle de 3 millions de tonnes métriques. Une telle production permettrait de couvrir une partie importante des besoins agricoles éthiopiens et de contribuer à l’approvisionnement d’autres marchés africains. Pour les autorités locales, cet investissement est une opportunité de renforcer leur industrie nationale tout en créant de l’emploi.

Ce projet s’inscrit dans une dynamique plus large. L’Afrique cherche depuis plusieurs années à développer sa propre production d’intrants agricoles afin de réduire les importations massives venues d’Europe, d’Asie ou d’Amérique du Sud. En s’engageant dans ce domaine, Aliko Dangote veut montrer qu’il est possible pour les investisseurs africains de jouer un rôle central dans la transformation structurelle du continent.

Au-delà des chiffres, cette initiative illustre une vision stratégique. En misant sur les engrais, le milliardaire nigérian répond à une double problématique : accroître la productivité agricole et renforcer l’autonomie économique de l’Afrique. Si l’usine tient ses promesses, elle pourrait devenir un modèle pour d’autres partenariats industriels à travers le continent.