Transferts d'argent vers l'Afrique : ce que la diaspora doit savoir avant d'envoyer des fonds

Chaque année, des milliards d’euros transitent depuis l’Europe vers le continent africain, portés par des millions de membres de la diaspora soucieux de soutenir leurs familles restées au pays. Ces flux, communément appelés remises migratoires, représentent pour de nombreux pays africains une source de revenus extérieurs supérieure aux investissements directs étrangers ou à l’aide publique au développement. Comprendre les mécanismes, les coûts et les précautions liées à ces transferts est devenu indispensable pour quiconque envoie régulièrement de l’argent en Afrique.

Un poids économique considérable

Selon la Banque mondiale, l’Afrique subsaharienne reçoit chaque année plus de 50 milliards de dollars de remises migratoires. Des pays comme le Sénégal, le Mali, la Côte d’Ivoire ou le Ghana figurent parmi les principaux bénéficiaires de ces flux à l’échelle régionale. Au Mali notamment, les transferts de la diaspora contribuent significativement aux revenus des ménages ruraux et urbains, finançant l’éducation, la santé, la construction de logements et les dépenses courantes. Ces envois constituent souvent le principal filet de sécurité économique pour des familles dont les revenus locaux restent faibles et irréguliers.

Des canaux de transfert variés

La diaspora africaine dispose aujourd’hui d’un large éventail de solutions pour envoyer des fonds. Les opérateurs de transfert d’argent traditionnels comme Western Union ou MoneyGram ont longtemps dominé le marché, mais ils sont désormais concurrencés par des acteurs numériques proposant des frais réduits et des délais quasi instantanés. Les applications de mobile money, particulièrement répandues en Afrique de l’Ouest, ont profondément transformé la manière dont les bénéficiaires reçoivent et utilisent les fonds envoyés depuis l’étranger. Pour envoyer de l’argent au Mali ou dans d’autres pays de la région, l’expéditeur peut aujourd’hui choisir entre un virement bancaire classique, un service en ligne ou une solution de mobile money directement connectée au téléphone du destinataire.

Le coût des transferts, un enjeu encore non résolu

Malgré les progrès technologiques, le coût des transferts vers l’Afrique demeure l’un des plus élevés au monde. Le G20et les Nations unies ont fixé un objectif de réduction des frais moyens à 3 % du montant transféré, mais la moyenne mondiale reste supérieure à 6 %, et certains corridors africains affichent des taux bien plus élevés. Ces frais, prélevés à l’envoi ou au retrait, pèsent directement sur les sommes effectivement reçues par les familles. Il est donc conseillé de comparer systématiquement les offres disponibles avant d’effectuer un transfert.

Sécurité et vigilance

La multiplication des plateformes de transfert en ligne s’accompagne d’une recrudescence des tentatives de fraude. Avant d’utiliser un service, il convient de vérifier qu’il est agréé par une autorité de supervision financière reconnue. En France, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) publie la liste des établissements habilités à proposer des services de paiement. Il est également prudent de toujours vérifier le numéro du destinataire avant de valider un transfert, une erreur de saisie pouvant entraîner l’envoi de fonds vers un compte inconnu.

Des fonds qui transforment les économies locales

Au-delà de leur dimension individuelle, les remises migratoires jouent un rôle structurant dans les économies africaines. Elles alimentent la consommation locale, soutiennent le petit commerce et financent parfois des projets collectifs dans les villages d’origine des membres de la diaspora. Certains gouvernements africains ont d’ailleurs mis en place des dispositifs incitatifs pour encourager les transferts formels et canaliser une partie de ces flux vers des investissements productifs. La question de la mobilisation de l’épargne de la diaspora à des fins de développement reste un chantier ouvert, au croisement des politiques migratoires et des stratégies de financement du développement.