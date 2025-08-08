Afrique du Sud : un chasseur américain tué par un buffle

(FREDERIC SCHEIBER / HANS LUCAS / AFP)

Une chasse dans le nord de l’Afrique du Sud s’est tragiquement terminée dimanche pour un visiteur américain venu du Texas. Âgé de 59 ans, l’homme participait à une expédition de chasse près de Makhado, dans la province du Limpopo, lorsqu’il a été mortellement blessé par un buffle qu’il pistait, rapporte le site The Citizen.

Une attaque fulgurante

D’après les informations recueillies par les autorités, l’animal aurait chargé le chasseur au cours de la traque, provoquant de graves lésions au niveau du ventre et des flancs. Les forces de l’ordre, dépêchées sur place, ont découvert le corps de l’homme ainsi que celui du buffle, retrouvé à courte distance avec une blessure par balle.

Un territoire prisé mais risqué

Située à proximité de la frontière avec le Zimbabwe, la région du Limpopo est connue pour accueillir des safaris spécialisés dans la chasse au gros gibier, dont le buffle, l’un des animaux les plus redoutés par les amateurs de cette activité. Bien que ces sorties soient strictement réglementées et nécessitent des licences spécifiques, elles restent périlleuses en raison de la puissance et du comportement imprévisible des espèces traquées.

Un débat qui dépasse le cadre local

La chasse sportive en Afrique suscite depuis longtemps des discussions internationales. Les partisans avancent qu’elle peut générer des ressources pour la protection des écosystèmes et le développement des communautés locales. Ses détracteurs, eux, mettent en avant les risques pour la faune et les drames humains qu’elle entraîne. Ce nouvel incident rappelle que, malgré la préparation et l’encadrement, affronter la faune sauvage comporte toujours une part d’imprévu.