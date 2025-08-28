Afrique : top 3 des pays qui comptent le plus de millionnaires (en $)

Photo DR

Selon le dernier Africa Wealth Report 2025, publié par Henley & Partners en partenariat avec New World Wealth, le nombre de grandes fortunes africaines poursuit sa progression. Le continent regroupe désormais environ 63 000 personnes disposant de plus d’un million de dollars d’actifs nets, une tendance en hausse constante depuis dix ans. Cette évolution reflète le dynamisme de secteurs stratégiques tels que l’immobilier, l’énergie et les technologies.

Une concentration des fortunes dans trois pays

Selon les dernières données, l’Afrique du Sud conserve une large avance avec près de 41 100 millionnaires, soit plus du tiers des grandes fortunes africaines. L’Égypte suit avec 14 800 personnes fortunées, portée par des investissements massifs dans les infrastructures et l’énergie. Le Maroc, troisième du classement, compte désormais 7 500 millionnaires, un chiffre en progression d’environ 40 % en dix ans.

Publicité

Ces évolutions s’appuient sur l’essor des zones économiques spéciales, la montée des exportations et l’accélération des projets industriels. Dans ce contexte, plusieurs observateurs soulignent le rôle croissant des centres financiers africains, notamment Casablanca et Johannesburg, qui attirent les investisseurs étrangers. Les lecteurs pourront retrouver l’analyse complète dans le rapport détaillé publié récemment.

Les tendances qui redessinent la carte des richesses

La répartition des grandes fortunes en Afrique révèle un mouvement de concentration au sein d’un nombre limité de pays. Cette dynamique pourrait encore se renforcer d’ici 2035, avec une croissance anticipée des actifs privés estimée à 60 %. Les experts estiment que des économies comme le Nigéria ou le Kenya pourraient rejoindre ce trio de tête si les réformes économiques se poursuivent.

Par ailleurs, plusieurs villes africaines s’imposent comme des pôles stratégiques pour les investisseurs. Casablanca, Le Caire et Le Cap se positionnent comme des hubs régionaux où convergent capitaux privés, infrastructures modernes et projets d’innovation. Ce développement ouvre la voie à de nouvelles opportunités économiques et à des partenariats renforcés avec les marchés internationaux.